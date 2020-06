El rompecabezas que tiene que armar Tabárez en la selección

El coronavirus y las lesiones están minando a la selección nacional, a 69 días de la fecha prevista para el comienzo de las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Catar 2022. Óscar Tabárez tendrá un trabajo arduo para conformar el plantel si la Conmebol mantiene las fechas del 3 y 8 de setiembre para el inicio de la competencia, que ya fue postergado en marzo por la pandemia. Futbolistas con lesiones de gravedad que no van a poder jugar hasta el próximo año, otros con poca actividad y otros con ninguna, que generan preocupación.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) expresó este lunes que aún se mantiene la fecha de inicio para setiembre, pero falta la confirmación: "Tendremos una reunión con Conmebol en unos 15 días para incorporar información y evaluaremos la situación de cada país, porque acá no es como la Copa Libertadores, sino que hay que hacer un esfuerzo mayor de trasiego de jugadores y hay que coordinar con otros países, con sus equipos de origen. Es una situación más compleja y demanda un esfuerzo mayor", señaló en La Oral Deportiva de radio Universal.

Agregó que internamente se buscan alternativas y se barajaron distintos diseños de calendarios, pero "la fijación sigue estando para comenzar en setiembre".

Muslera y Lozano, fracturados

AFP

Después de la Copa América de Brasil 2019, la selección disputó seis partidos amistosos, de los que participaron 24 jugadores. De ellos, cuatro hicieron su debut absoluto con la mayor: Matías Viña, Brian Lozano, Brian Rodríguez y Darwin Núñez. Le dieron a la celeste un toque de renovación, buscando un nuevo aire fresco a un proceso que ya tiene a varios de los históricos cercanos o pasando los 30 años. De estos cuatro futbolistas, el único que ya empezó a competir y suma tres partidos en su liga es Núñez, delantero del Almería, segunda división de España. Viña en Palmeiras y Rodríguez en Los Angeles, aún no reiniciaron la actividad oficial.

En cambio Lozano sufrió el fin de semana una fractura de tibia y peroné durante una práctica con su equipo Santos Laguna de México, que lo descarta totalmente para lo que resta del año. Lozano y Rodríguez actuaron en los últimos seis amistosos de la selección y le dieron velocidad y frescura al equipo por las bandas. Uno de ellos ya no estará.

Leonardo Carreño

Tabárez tampoco podrá contar con el golero Fernando Muslera, quien también sufrió fractura de tibia y peroné durante un partido en Turquía hace nueve días. De cuatro a seis meses es lo que demandará su recuperación. Desde el Mundial de Sudáfrica 2010, para el técnico es insustituible en el arco celeste. Ahora, seguramente ese lugar será para Martín Campaña, quien estuvo en los últimos dos amistosos que no pudo jugar el titular: frente a Perú y Argentina, en octubre y noviembre del año pasado. Pero Campaña, arquero de Independiente de Argentina, está sin jugar desde el 14 de marzo cuando se paró el fútbol en aquel país por el covid-19, y es otra de las ligas que no tiene fecha de reanudación.

Godín y Cavani sin ritmo

EFE

El capitán del equipo, Diego Godín, abre también un signo de interrogación. El zaguero de Inter de Milan no es tenido en cuenta por el técnico Antonio Conte, por lo que no participó en los dos partidos que ya jugó el equipo en Italia. Una situación a la que no estaba acostumbrado, ya que durante sus años en Atlético Madrid era titular indiscutido para el Cholo Simeone. A esto se suma que Godín ya tiene 34 años y alcanzar el mejor nivel es cada vez más difícil.

Un caso similar es el de Edinson Cavani. Con la gravedad de que hace tres meses que no entrena con un equipo y el 30 de junio quedará desvinculado del PSG porque se termina su contrato. Este lunes el plantel del conjunto parisino retornó a los entrenamientos sin la presencia del uruguayo que continúa en Salto, donde se ha mostrado en redes sociales realizando diferentes labores de campo y trotando. De fútbol, nada. Y así como Godín, ya tiene 33 años, y en su caso se agrega el enorme despliegue físico que debe realizar cada vez que juega con la selección. Un ida y vuelta para el que debe estar bien preparado y con ritmo. Hasta este momento, el futuro de Cavani es incierto y seguramente otro motivo de inquietud para el Maestro.

Tampoco volvió a jugar oficialmente Lucas Torreira en el Arsenal. El volante se fracturó el tobillo el 2 de marzo. En abril llegó a Fray Bentos, donde continuó la rehabilitación con un preparador físico y a fines de mayo viajó nuevamente a Inglaterra. En junio su equipo ya jugó dos partidos por la Premier League, sin la participación del fraybentino, quien hace una semana escribió en Twitter que sigue "trabajando duro" y que está cerca de alcanzar "el 100%" de su estado físico.

Mañana vuelve la premier y todos estamos felices 😀⚽️👍🏻 a seguir metiendo y trabajando duro que estamos cerca del 💯 % 💪🏻 🔋 #comeongunners🔴 #LT11 #Arsenal pic.twitter.com/o0hImg1M3n — Lucas Torreira #LT11 (@LTorreira34) June 16, 2020

Jonathan Urretaviscaya y Mathías Suárez, que son parte del proceso, cursan períodos de recuperación tras lesionarse. El delantero se rompió los ligamentos en febrero y no alcanzó a debutar esta temporada en Peñarol, mientras que el lateral de Nacional fue intervenido de meniscos el 15 de junio y está en recuperación.

En tanto que Nicolás Lodeiro, quien luego de la Copa América no tuvo minutos con la selección pero es siempre una pieza de recambio importante para Tabárez, no juega desde noviembre del año pasado. Después de salir campeón con el Seattle Sounders, en enero se sometió a un "procedimiento para reparar una tendinitis" (de acuerdo a lo que informó el cuerpo médico de su equipo) y no participó de la Liga de Campeones de CONCACAF en febrero y tampoco en las dos fechas de la liga estadounidense que se jugaron en marzo. Actualmente la MLS está parada y sin fecha de reinicio.

Suárez y Gómez, a la cancha

AFP

Pero dentro de lo malo, también hay casos positivos. La recuperación de Luis Suárez, quien fue operado de la rodilla y si las Eliminatorias empezaban en marzo se iba a perder las primeras dos fechas, es uno de ellos. El goleador histórico de la selección aprovechó el parate mundial del fútbol y ya está de nuevo en las canchas. Participó en los tres partidos de Barcelona y en el último durante los 90 minutos.

En febrero, a menos de un mes de lo que iba a ser el arranque del camino hacia el Mundial, Maximiliano Gómez se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo. La pandemia le ayudó a no perderse tantos encuentros y ya está de vuelta en las canchas defendiendo al Valencia español.

Aunque todas las selecciones van a tener preocupaciones similares debido al coronavirus, para Uruguay no sería una mala idea que el comienzo de la competencia se pateara un poco más adelante.

A continuación una tabla con la situación de jugadores que estuvieron en las últimas convocatorias; algunos que ya están en competencia en las ligas locales.