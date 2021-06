El sentido adiós de Luis Suárez al Loco Abreu: "No tengo palabras para agradecerte"

El máximo goleador de la selección uruguaya en su historia con 63 goles hasta el momento, Luis Suárez, saludó a su excompañero celeste, Sebastián Abreu, quien se retiró este viernes como futbolista en el partido que Liverpool goleó 5-0 a Sud América por la quinta fecha del Torneo Apertura en Belvedere.

Con sentidas palabras, el salteño despidió a su amigo de tantos años en la selección celeste y en Nacional.

"¡Papi! No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste en mis inicios. Fuiste de esas personas que me hizo creer en mí mismo y eso siempre estaré agradecido. Felicitarte no solo por tu trayectoria como jugador, si no por que cada objetivo que quisiste lo pudiste lograr!", escribió Suárez en su cuenta oficial de Twitter.

En uno de sus años en España, Suárez recordó a Abreu cuando comenzó en Nacional.

"Él usaba siempre la (camiseta) 13 y como yo lo admiraba y mi deseo era ser como Abreu, y él me decía que yo no iba a ganarme la responsabilidad de jugar con la número 13 cuando él se fue de Nacional y le dije que sí, que no iba a tener ningún problema, pero hubo seis meses en los que no le hacía un gol a nadie, me la cambié por la número 9 y ahí y ahí empecé a hacer goles. Por eso él sigue diciendo que no aguanté la presión de jugar con la número 13

Mirá los dichos de Suárez sobre Abreu en España: