El Tano Pasman palpita otro Boca-River: “Es un Peñarol-Nacional potenciado”

Corría el año 2011 cuando se viralizó un video de un hincha de River que sufría ante el televisor de su casa mientras su cuadro se enfrentaba a Belgrano de Córdoba por la promoción en la que los millonarios sellaron su descenso a la segunda división argentina. “Estamos en la B”, fue la frase que popularizó Santiago “Tano” Pasman quien, un poco más calmo, conversó con Referí en la previa del clásico argentino de este martes a las 21.30 horas.

La Bombonera será la sede de la segunda semifinal de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, dos de los equipos argentinos que más pasiones despiertan en la región y en el mundo. El pasado 1° de octubre ambos equipos disputaron la primera semifinal en el Estadio Monumental en el que el equipo entrenado por Marcelo Gallardo venció 2 a 0 a los xeneixes. Según este último encuentro, la ventaja la llevan los millonarios pero ahora los bosteros juegan de local.

Para Pasman, River “está en un nivel mejor que Boca” porque ganó la primera semifinal y sin goles en contra, pero advirtió que ante los partidos entre Boca y River “nunca le podés acertar”. Dijo estar un “poquito” nervioso y que si el encuentro fuera contra otro equipo “lo tomaría con más calma”. “Es un Peñarol - Nacional potenciado”, afirmó.

Según dijo el hincha, su cábala fue “no ver nada de la previa” y si bien aseguró estar ansioso lo disimuló bastante bien. En el diálogo con Referí, contó que le fijaron una reunión de trabajo unas horas antes del partido pero aseguró que no se lo perdería ni por “millones de dólares” que le ofrecieran.

El partido lo verá en su casa con sus hijas y confirmó que si la victoria es de River irán al Monumental a festejar sin importarle que al otro día tenga que madrugar. Entre risas declaró que “no hay ninguna intención” de volver a filmarse y que pretende verlo “tranquilo”. Contó además que su hermano y un amigo también son fanáticos del equipo millonario pero que no verán el partido “porque no tienen ganas de sufrir”. “Yo no lo puedo hacer. Ojalá pudiera”, lamentó.

Poniéndose en la piel de Gallardo, espera que River mantenga su mismo nivel de juego “sacándole la pelota al rival, presionándolo y no dejándolo jugar”. Sin embargo aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y que “se puede ganar o perder”. Pasman agradeció al entrenador por haber “cambiado la mentalidad a todos los hinchas” y agregó que su cuadro “está en el mejor momento”.

El japonés de Boca

El fanatismo del hincha de fútbol no sólo trasciende a los cuadros sino también fronteras. Según informó Clarín, el japonés Isamu Kato compró un pasaje de US$ 2.000 y viajó 33 horas para alentar a Boca en Buenos Aires. Su fanatismo comenzó en el 2000 cuando el equipo entonces dirigido por Carlos Bianchi se enfrentó al Real Madrid por la Copa Intercontinental. Kato tenía tan solo 12 años. El partido lo vio por televisión y lo emocionó, según comentó a Clarín.

La primera vez que vio a Boca fue contra Étoile du Sahel en la semifinal por el Mundial de Clubes y la última fue en agosto de 2019 que viajó a Tailandia para seguir al plantel de fútbol sala de Boca en el Mundial de Clubes de la disciplina.

Kato renunció a su trabajo y proyecta fundar una marca de ropa llamada "Descontrolado"."Son camisetas y toallas. Primero tendrán los colores de Boca y, si todo sale bien, voy a seguir con equipos como River, San Lorenzo e Independiente", dijo el japonés a Clarín.