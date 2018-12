Habló el Tano Pasman tras la resurrección de River: "Gallardo es el mejor estratega"

Por Pedro Tristant.

El 26 de junio de 2011 es una fecha que quedó grabada a gritos en la memoria de Santiago "Tano" Pasman, el hincha de River Plate argentino que se hizo famoso mediante un video viral por sus comentarios durante uno de los partidos por la promoción entre los millonarios y Belgrano de Córdoba, en una serie de encuentros que dejaron al popular club porteño en la B por primera vez en su historia.

En 2011 la esposa de Pasman le pidió a su hijo que grabara al padre mientras observada el partido de River Plate ante Belgrano porque estaba preocupada por su salud. Su hijo puso una cámara oculta y lo filmaron durante dos horas. Luego una de sus hijas lo editó. Hasta que un día Pasman le estaba mostrando el video a un amigo en su computadora, que se lo robó y lo subió a YouTube. El Tano no sabía cómo reaccionar, pero al final, rememoró, la gente lo entendió.

“Hagamos tres pases seguiditos, tres pases, no te pido 28 pases seguidos como Barcelona, ¡¡Te pido tres!!”, gritaba en ese video en el que está sentado en el sillón de su casa delante del televisor. “Noo, noo, noo. ¡¡Estamos en la B!!¡¡Estamos en la B!!”, fue otro de los comentarios más recordados.

Imposible de olvidar

La realidad de hoy es muy distinta, apenas siete años después. Luego de ganar este domingo la final de la Copa Libertadores de América contra su eterno rival, Boca Juniors, el millonario está “en el mejor momento de su historia”. Así lo definió Pasman en diálogo con El Observador. “El 1975 también fue un momento muy lindo, pero este es irrepetible y tenemos que disfrutar”, dijo uno de los hinchas de a pie más famosos de los del barrio porteño de Núñez.

Para el partido del domingo contra Boca Pasman respetó su cábala: lo vio junto con sus hijas menores. Más tarde se fue hasta el Monumental para festejar con cuatro de sus cinco hijos. “Fue de esos días que uno no va a olvidar mientras viva”, comentó.

Según relató, este domingo sintió los mismos nervios que en aquél partido de 2011 porque era un encuentro “muy importante”. “Ayer de alguna manera se empezó a pagar todas las amarguras que nos hizo pasar una dirigencia que no hizo bien las cosas”, sostuvo.

El partido lo vivió con mucho sufrimiento y ansiedad. En un momento pensó que la final se iba a los penales porque estaba muy “cerrado”. “River estaba jugando mejor, pero la posibilidad de los penales era cierta. De hecho Boca pega un tiro en el palo en el último minuto”, reflexionó. Pasman cree que si el partido se definía desde los 12 pasos no lo hubiera mirado. “Creo que me hubiera encerrado en algún lugar con tapones en los oídos y que mis hijas me contarán”, dijo.

Quiere el Mundial de Clubes

El hincha dijo que cree que la “mancha” de la B está borrada, pero no por este partido sino por todos los campeonatos que obtuvo el millonario luego de ascender. “River es tan grande que después de eso ganó todo lo que jugó”, dijo y tiene claro el número de campeonatos ganados: son diez, entre los que están incluidos dos Copas Libertadores, una Sudamericana y una Recopa.

Pasman había ido al Monumental el 24 de noviembre pasado, cuando estaba previsto que se dispute la revancha de la final. Estuvo seis horas “al rayo del sol, muerto de sed porque no había agua". “La pasamos muy mal y me hubiese gustado que River haya festejado con su público y no de esta manera”, comentó. “Si River no hubiese ganado estaría envenenado con la Conmebol, pero como River ganó queda de lado eso”, agregó.

Pasman destacó las cualidades de Marcelo Gallardo como entrenador, a quien define como un “líder extraordinario" y “como el mejor estratega”. En cuatro años y medio que lleva Gallardo como entrenador no hubo peleas ni discusiones públicas, dijo.

Pasman vive a mil estos partidos y las palpitaciones son tremendas. Son una prueba para su corazón, aunque en los estudios que se ha hecho le ha ido “bastante bien”. Pero hace un pedido: “que ahora me aguante hasta el Real Madrid por lo menos”.