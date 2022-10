El técnico uruguayo que suena para la selección de México y que va por el título

El entrenador uruguayo Guillermo Almada es uno de los nombres que se manejan en México como posible técnico de la selección una vez que finalice el Mundial de Qatar 2022 y comience el camino a la Copa del Mundo 2026, en el que los aztecas serán coorganizadores junto a Canadá y Estados Unidos.

El técnico fue consultado sobre esa opción y dejó claro su momento.

“La selección tiene un entrenador que debemos respetar (el argentino Gerardo “Tata” Martino), voy a clausurar ese tema, no hablaré más”, dijo en conferencia de prensa.

Guillemo Almada

Almada está al frente de los ‘Tuzos’ del Pachuca, que este jueves jugará la primera final del Apertura 2022 ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, en una definición entre los dos equipos más laureados del fútbol mexicano en la etapa de torneos cortos, los que se enfrentarán por primera vez en una final de liga.

El ex River Plate dijo no tener presión por disputar la final.

Guillemo Almada

“Presión el que se levanta a las 4 de la mañana para darle de comer a sus hijos porque si no hay sustento, no comen. Eso es presión. Esto es para disfrutarlo. Uno se prepara para esto. Llevo muchos años como futbolista y ganes o piernas no nos cambia nada”, dijo antes del juego de ida en el Estadio Nemesio Diez.

“A mí no me genera una presión, es una satisfacción y por más que uno quiere ganarla, hay muchos que quisieran estar en la final. Si uno la pierde es porque hay otro equipo mejor, pero eso no indica todo”, agregó.

Patrick T. FALLON / AFP

Hinchas de México

Su equipo, Pachuca, ha sido más constante en la temporada y con 32 puntos terminó en el cuarto lugar y clasificó directamente a la liguilla. Además, con Almada ha desplegado un fútbol dinámico y ofensivo.

En las dos eliminatorias previas, el Pachuca eliminó a las dos nóminas más caras de la liga mexicana. En cuartos de final, los ‘Tuzos’ vinieron de atrás para superar a los Tigres con un 2-2 global gracias a su mejor posición en la tabla. En semifinales se impuso al Monterrey con un acumulado de 6-2.

El Tata Martino

Así Guillermo Almada llegó a su tercera final en el fútbol mexicano: perdió las dos anteriores, como entrenador del Santos ante Cruz Azul en el Clausura-2021, y ya con el Pachuca ante el Atlas en el Clausura-2022.

“Esperemos que la tercera sea la vencida”, dijo Almada y destacó que en el fútbol mexicano ha recorrido un camino reconfortante hasta aquí. “Vamos a poner todo lo que tenemos para lograr el objetivo, nosotros tenemos muchos deseos, pero seguramente Toluca también, entonces que gane el mejor”, señaló.