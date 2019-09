El Tío Sánchez no anduvo con cuentos en el mercado de pases en Peñarol

Quién es Xisco Jiménez? ¿En qué condiciones llega a Peñarol? Este español de 33 años que arribó a un acuerdo el sábado por la tarde y que aún debe pasar la prueba médica, es la esperanza de este período de pases del aurinegro.

En menos de tres meses deberá demostrar por qué el club lo contrata como figura, ya que no tendrá más chances que un Clausura que se jugará a las apuradas con cuatro de las 15 fechas entre semana. Y ya se perderá al menos la primera el sábado, en el Campeón del Siglo contra Defensor Sporting debido a que llegará entre lunes y martes.

EFE

Hace una semana, el secretario técnico, Carlos “Tío” Sánchez, le dijo a un hincha que lo increpó en la sede cuando ingresaba a la reunión del consejo directivo que iba a venir “un jugador mejor que Brian Rodríguez”. Todos pensaron en la ironía, pero finalmente cumplió con su anuncio.

El español jugó su último partido el 8 de junio. Ganaron 1-0 con un gol suyo.

Peñarol, que vendió a Brian Rodríguez y Darwin Núñez en este período de transferencias, que le dejaron US$ 12.000.000 en la tesorería, necesitaba un revulsivo para reanimar al equipo tras el 0-3 en el clásico de hace ocho días por la última fecha del Intermedio, y el español asume es lugar como refuerzo.

Así fue la carrera de Xisco



La cantera de Deportivo La Coruña lo tuvo como referente hace 14 años. Eran momentos duros para el club gallego que comenzaba a desmembrarse y a quedarse sin futbolistas que lo llevaron a la Liga de Campeones como Fran, Mauro Silva e incluso el uruguayo Walter “Rifle” Pandiani.

El técnico era Javier Irureta y debió recurrir a los juveniles. Allí fue que apareció Xisco, un juvenil nacido en Santa Ponça, una localidad turística de Mallorca que queda a una hora de Manacor, donde solo 23 días antes que él, había nacido una futura estrella del tenis: Rafael Nadal.

Así fue como debutó Xisco en Primera división el 16 de abril de 2005 en Anoeta contra Real Sociedad. Con 18 años comenzó a mostrar su talento. Su 1,90 metros de altura lo ayudaban a despegarse del piso como pocos a la hora de cabecear. Y el 15 de mayo anotó sus primeros dos goles en un mismo partido contra Zaragoza en un 2-2 de visitante.

Sus goles continuaron apareciendo en un gran momento futbolístico, no solo en Deportivo, sino en otros clubes como Vencindario, de la Segunda, a donde fue cedido para que se fogueara. Fue el máximo goleador del equipo con 13 goles en 27 partidos. Retornó a Deportivo y, una temporada más, fue el principal artillero. El 30 de marzo de 2008 fue muy especial para él porque anotó tres goles –todos de cabeza– para el 3-1 sobre Murcia.

EFE

Estas actuaciones despertaron el interés de algunos clubes europeos de mayor poderío y así llegó a Newcastle de la Premier League por € 6 millones. No obstante, allí no le fue bien, aunque sí fue citado a la selección española sub 21. Allí fue compañero de Javi Martínez, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Juan Mata y Aizpilicueta, entre otros.

Después, Racing de Santander le abrió las puertas, hasta que regresó nuevamente a Deportivo. Aquel Depor que se codeaba con los grandes europeos en la Champions, ahora le tocaba descender.

Pero tuvo una lesión que lo alejó cuatro meses y medio de las canchas. Fue en el músculo psoas que se encuentra entre la columna vertebral y la pelvis. Sin embargo, volvió luego de ese tiempo y con sus goles, consiguió que Deportivo volviera a Primera.

En el club Córdoba mostró una de sus mejores caras consiguiendo estar entre los mejores promedios de gol de la temporada y lograría nuevamente el ascenso con un club que no lo conseguía desde hacía 42 años. Fue así que llegó a su tierra para defender a Mallorca. En la segunda rueda, anotó nueve goles en 16 partidos.

Luego le surgió la posibilidad de jugar en Tailandia. Fue hace tres años y no dejó de convertir.

De allí pasó a Osasuna y debió lidiar con varias lesiones de poca trascendencia.

Xisco Jiménez es esperado con los brazos abiertos en Peñarol. Muchas de las expectativas están cifradas en él. Tanto es así que si le va bien en estos tres meses, se le hará un nuevo contrato por un año más. Algo que no se hará con el colombiano Misael Riascos, quien llegó hace un mes y aún no integró ni el banco.

Otros españoles

La llegada de Xisco Jiménez no es la primera de un futbolista español que se suma a los aurinegros. En toda su historia, Peñarol ha tenido al menos otros tres españoles que vistieron su camiseta. Según confirmó a Referí el historiador aurinegro Eduardo Cicala, “el primero en llegar fue Amador Regueiro, quien jugó el clásico de 1943 y convirtió un gol. Vicente González Sosa jugó en 1967”, luego de una gira por Europa. Otro español que vistió la camiseta mirasol “fue Leonardo Cilaurren (foto) entre 1941 y 1943”, comentó el historiador.