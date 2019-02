El triunfo de Uruguay ante Brasil marcó otro punto de referencia: hay algo que sigue vivo

Aquello tan inexplicable que tienen los grandes se traslada a los futbolistas más chicos. Un legado. Carlos "Carcajada" Correa, un histórico jugador de Danubio de la década de 1950, lo vivió en carne propia en tiempo donde asomaba la historia.

“Don José me dijo una vez… ¿sabe quién era don José? –interrogaba Carcajada- ¡Donde José Nasazzi! Bueno él me dijo: ‘Cuando entrés a la cancha fijate que los adversarios no te miran a vos, miran la camisa, le tienen terror’. Es verdad, los brasileños te miraban el escudo, nos temían”.

Es cierto que los tiempos cambiaron y ya no se gana con el peso de la camiseta. Pero en Uruguay, hay algo que sigue vivo.

La celeste venció a Brasil 3 a 2 el lunes por el Sudamericano Sub 20, otra vez levantando un resultado. Sobreponiéndose a una situación que para cualquier selección es traumática cuando le va ganando a una potencia como Brasil 2-0, y a cinco del final le empatan.

Si hay una forma de ganar que más seduce a los uruguayos es esa. Tumbando al poderoso, en la última pelota. Renovando la ilusión.

Lo significativo del caso es que a este nivel, Uruguay consiguió su segunda victoria consecutiva en la hora ante los brasileños y ya acumula cinco encuentros sin conocer la derrota ante la verdeamarilla.

El 2 de febrero de 2017, por la ronda final del certamen disputado en Ecuador y que clasificó a Uruguay como campeón, el equipo de Fabián Coito derrotó a Brasil 2-1 en el último suspiro.

La celeste perdía 1-0 cuando Rodrigo Amaral empató a los 60 minutos, y en los descuentos el defensa Matías Viña le dio la victoria a Uruguay.

Esta vez, en el Sudamericano que se disputa en Chile, Uruguay llegó al duelo con los norteños igualando el primer lugar de la ronda final con Venezuela.

Sacó ventaja de dos goles en el marcador. Pero el gigante despertó y empató el partido. En la hora Pablo García sorprendió a propios y extraños con un remate lejano que termina convirtiéndose en unos de los mejores goles del certamen.

Uruguay quedó prácticamente clasificado al Mundial de Polonia y su chance de revalidar el título obtenido en 2017 es optima porque es líder de la ronda final.

Hoy, como ayer, la celeste vuelve a demostrar que hay algo que sigue vivo.