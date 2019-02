Uruguay lleva cuatro partidos sin perder ante Brasil en sub 20

En un tiempo Brasil se daba el lujo de poder afirmar que los tres puntos contra Uruguay los tenía asegurados en los torneos sub 20. Le ganó en el Estadio Centenario y le impidió ganar el título a los celestes en 2011 con un humillante 6-0 en Perú.

Sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, y la celeste logró revertir una racha que le era adversa para pasar a comandar la historia contra Brasil en los últimos duelos.

Desde el 2000 hasta la fecha se disputaron nueve sudamericanos sub 20. En los tres primeros, Uruguay no logró clasificar a los mundiales pero en los últimos seis alcanzó ese objetivo. Además, en 2017 la Celeste volvió a conquistar el título de campeón sudamericano, el que no lograba desde 1981.

Desde el año 2000 a la fecha celestes y brasileños se midieron en 13 oportunidades de las cuales Brasil ganó seis, Uruguay cinco y los dos restante terminaron igualados.

Un hecho significativo de cara al partido de de la tercera fecha del hexagonal final que comienza a la hora 17.30 es que, desde que Fabián Coito llegó a la sub 20, los celestes jamás perdieron contra los brasileños.

Los antecedentes

09/01/2003 Brasil 2 – 0 Uruguay

28/01/2003 Brasil 2 – 1 Uruguay

22/01/2005 Brasil 0 – 0 Uruguay

25/01/2005 Brasil 4 – 2 Uruguay

23/01/2007 Brasil 3 – 1 Uruguay

28/01/2009 Uruguay 3 – 2 Brasil

31/01/2009 Brasil 3 – 2 Uruguay

09/02/2011 Uruguay 1 – 0 Argentina

12/02/2011 Brasil 6 – 0 Uruguay

12/01/2013 Uruguay 3 – 2 Brasil

17/1/2015 Uruguay 2 – 0 Brasil

26/1/2015 Uruguay 0 – 0 Brasil

2/2/2017 Uruguay 2 – 1 Brasil