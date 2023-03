El último comerciante que sobrevive a las obras del Ferrocarril Central y los reclamos en Durazno sobre pagos de expropiaciones

"Lo de Ale" es el único comercio que quedaba en la calle Zorrilla de San Martín, en Durazno, hasta este martes. El lunes eran dos: el almacén de Alejandro que estaba allí hace 14 años y una veterinaria que decidió cerrar y el martes ya no estaba. Cerró igual que el comercio de las bicicletas, la tienda de ropa y la venta de fiambres.

La calle solía ser transitada y eso los beneficiaba, pero la construcción de las vías del tren por donde pasarán los insumos para UPM dejó una cuadra prácticamente desolada y sin vehículos circulando. En la esquina, casi en el almacén de Alejandro, hay una flecha que desvía el tránsito hacia la derecha para que no circulen por la calle donde está la obra y donde antes era una cuadra comercial.

María Eugenia Scognamiglio

Calle Zorrilla de San Martín, en Durazno

"Por acá ahora no pasa nadie", lamentó el último comerciante que queda. El comercio de las bicicletas hizo una denuncia cuando se comenzó la obra y logró que el Estado expropiara el lugar y le pagara. Alejandro está buscando una solución para él y planea hacer una denuncia que todavía no efectuó porque aún no se comenzó a construir el túnel que pasará por esa calle y seguirá por debajo de las vías del tren. Cuando el túnel esté construido, el pasaje por su comercio será prácticamente imposible.

"Ya llamé al abogado porque desde el primero de marzo la calle ya está toda cortada. Antes la gente igual pasaba y atravesaba las vías del tren, pero este mes ya no se puede", explicó. Además del túnel, que sacará el tránsito por completo, el ancho de la vereda donde está su comercio pasará de 4,5 metros a 1, 65, según los planos con los que cuenta el comerciante.

María Eugenia Scognamiglio

Alejandro, dueño del único comercio que queda en la cuadra

Del otro lado del almacén de Alejandro, en la calle paralela los vecinos también se quejaron. Uno de ellos tiene una gomería casi en la esquina y la obra del tren tomó parte de calle, por lo que a los camiones no les alcanza el giro para llegar hasta el negocio de Eufrasio Ansalas. "A mí me mataron. He perdido empresas de camiones que venían. ¡Si no pueden dar vuelta ahí! Y con el problema que hay para subir la vía mermó el tránsito y todos los días hay accidentes ahí, le patinan los coches". A su vez, hace unos días le notificaron a Ansalas que tendrá que correr el comercio dos metros hacia atrás porque se va a expropiar parte del lugar donde funciona la gomería para construir el túnel.

Juan da Silva

Gomería de Anasala

Las vías del tren están terminadas, pero la trinchera (una especie de fosa sin techo) no. Por el momento, los autos y peatones circulan por unas bajadas empinadas de piedras que, según contaron los vecinos, provocaron accidentes de tránsito porque la pendiente quita visibilidad a quien viene de frente y hubo peatones que se lastimaron.

En la misma cuadra donde tiene la gomería Ansalas, vive la edila nacionalista Inés Colina, que ha estado al frente de las negociaciones entre el grupo de vecinos y el ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Aunque su casa no se verá afectada por la obra de las trincheras, "empatiza" con los reclamos de los vecinos.

Hay siete padrones que se expropiaron, pero esas familias hace más de un año que están esperando a que el MTOP les pague. Sin embargo, algunos de esos vecinos ya se fueron del barrio porque tenían un boleto de reserva en la nueva propiedad y corrían el riesgo de perderlos. La edila Colina explicó que aunque los papeles están todos aprobados y en orden, la demora es un asunto "burocrático" a la interna del ministerio.

Juan da Silva

Obras del tren de UPM en la ciudad de Durazno

Pero la construcción de la trinchera, que los vecinos entienden que es urgente y necesaria para evitar los accidentes, va de la mano con estos pagos de expropiaciones, porque el intendente, Carmelo Vidalín, se negó a firmar a autorización del comienzo de la obra hasta que los pagos no se efectuaran. El Observador intentó comunicarse con Vidalín y con el ministro de Transporte, José Luis Falero, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

"Está siendo crítico. La pendiente es un peligro por los accidentes de tránsito. A las motos se les complica muchísimo y si está seca es muy resbalazida. Si bien urge que a los vecinos se les cumpla, también urge que se haga la trinchera", expresó la edila. Por otro lado, Colina explicó que las vías del tren, la trinchera y el túnel dejan "prácticamente dividida" la ciudad de Durazno en dos mitades y que solo en una están la mayoría de los servicios como escuelas, liceos, hospitales o bomberos. Por lo tanto, el pasaje sin terminar también "complica" el acceso a los servicios del otro lado de la vía.