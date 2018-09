El uruguayo que llegó a la cima de la segunda compañía cárnica global

Cuesta encontrar un profesional uruguayo que haya escalado tan alto en una multinacional que está entre las líderes de su negocio. Martín Secco, de 54 años, que en enero de 2016 fue designado director ejecutivo (CEO) de la compañía Marfrig Global Foods, segunda industria cárnica vacuna del mundo, dejará su cargo. Su posición será ocupada por el actual vicepresidente de Finanzas y Relaciones con inversores de Marfrig, Eduardo Mirón. Su hermano Marcelo Secco, seguirá trabajando en la compañía como CEO de Marfrig Beef para el Cono Sur (sur de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile).

Los últimos meses de Secco como CEO de la multinacional brasileña fueron movidos, con operaciones por compraventas que rondaron los US$ 2.500 millones. En abril, Marfrig anunció la compra del 51% de National Beef Packing Company en EEUU por US$ 969 millones, el cuarto mayor procesador de carne vacuna estadounidense. En tanto, el pasado mes, la gigante brasileña se desprendió –en otra operación millonaria– de Keystone Foods, también en EEUU, por US$ 2.400 millones a manos de Tyson Foods. Esa operación estaba dentro de las misiones que tenía la gestión de Secco de reducir su apalancamiento financiero (relación entre crédito y capital propio).

Según informó el diario brasileño Valor, con la última operación Marfrig debería reducir su índice de apalancamiento de 4,2 a 2,5 veces para fines de este año. Además, con el ingreso de National Beef al grupo, la facturación anual de Marfrig se estima ronda en la actualidad los 40.000 millones de reales, equivalente a unos US$ 9.700 millones, con una plantilla laboral de unos 45 mil trabajadores en sus distintas filiales distribuidas en América del Sur, Asia y Estados Unidos. En el segmento carnes, solo es superada por su competidora, también brasileña, JBS.

“No tengo un contrato o plazo para cumplir. Mi señora siempre dice que llega un día que te cae la ficha”, dijo Secco en entrevista con Galería.

En el segundo trimestre, Marfrig registró ingresos líquidos por 5.100 millones de reales (unos US$ 1.229 millones), con un crecimiento de 135% sobre igual período del año pasado. Sin embargo, la compañía tuvo un prejuicio líquido de 582 millones de reales (unos US$ 140 millones), producto del impacto negativo que provocó la valorización del dólar sobre los intereses de deuda en esa moneda y las despensas financieras que debió afrontar la empresa.

Un carrera imparable

Hace un par de semanas, Secco fue distinguido por la prestigiosa revista Forbes como el CEO del año en Brasil. En una entrevista que concedió a la revista Galería en noviembre del año pasado, contó su meteórico ascenso como empresario hasta transformarse en uno de los principales ejecutivos a nivel global. En ese reportaje contó que su padre cerró una carnicería que tenía en Puente Carrasco y abrió el Frigorífico Tacuarembó. Entre el 2000 y 2006 estuvo a cargo de la dirección comercial de la planta, hasta que se decidió la venta a la familia Molina del Grupo Marfrig. “El día de la venta, el accionista principal, Marcos (Antonio Molina dos Santos), me dijo si me quedaba a trabajar con él. Nunca lo habíamos hablado y no estaba en el contrato. “Si vos no te quedás no puedo seguir comprando. Estamos en un proceso de expansión y necesito que te quedes por un año”, relató Secco a Galería.