El video de un café de Pierce Brosnan que se volvió viral

En video, en primer plano, se ve una taza de café. Pero no es un café cualquiera: En su superficie puede verse dibujado el rostro del famoso agente 007 protagonizado por el actor Pierce Brosnan. Cuando el plano del video se abre aparece el mismísimo Brosnan muy divertido. “Buen día a todos. Sí, me pedí un café y me obtuve a mí mismo", es el comentario que acompañó el video en la cuenta del actor en Instagram y que en cuatro días obtuvo más de 900.000 reproducciones.

En el mensaje el actor también agradece a la firma de aviación Jetex de Dubai y a su colega Jamie Chung por grabar el video. El actor se encuentra filmando la película The Misfits y Chung es parte del elenco.

Muchos fueron los comentarios de los seguidores de Brosnan que, más allá de festejar la ocurrencia, buscaban conocer cómo hace el actor para mantenerse en excelente forma a los 65 años.