Álvaro Navia advierte por una estafa en redes que usa su nombre: "Es todo trucho"

Circuló en los últimos días una noticia falsa que involucra al actor y humorista Álvaro Navia en una presunta nota realizada en los estudios de Canal 5, por la periodista Paula Etchevarría.

El actor, al verse envuelto en esta situación, realizó un enérgico posteo en sus redes, alertando sobre esta noticia falsa y una posible maniobra delictiva, realizada de forma burda y con el objetivo de promocionar servicios financieros o de inversión, y operando de forma maliciosa, mediante calumnias, al intentar desprestigiar a la periodista, a Navia y a determinados medios.

"Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me llamaron algunas personas de Uruguay diciendo que hay una nota que está dando vueltas en la que hablo de cómo hacerse millonario. Es todo trucho, todo mentira. Ya pasó con otra figura, bueno ahora inventaron esta nota, que nunca salió en el diario El País, nunca la hicimos y todo lo que dice ahí es mentira. No sé ni cómo se hace uno millonario, ni me hice millonario lamentablemente, ni sé qué recomendarles para hacerse millonario. No sé ni de Bitcoin, ni de monedas virtuales, no tengo ni idea. Todo lo que dice ahí es para engañar a la gente, es una nota trucha, todo lo que dice ahí es trucho. Hasta mi vieja me llamó para preguntarme si me había hecho millonario. Mamá: no me hice millonario y todo lo que dice ahí es mentira. Un beso grande, los quiero y cuidado", expresó el comediante en sus redes.

El actor estará radicando la denuncia en delitos informáticos este viernes, oportunidad en que viaje para la grabación de su programa en Canal 10.