Gaspar Valverde contó por qué le hicieron 18 puntos en la nariz y la disputa con Álvaro Navia: "Fue muy duro"

Gaspar Valverde volvió a la televisión este domingo. El comunicador fue invitado a Vamo' arriba que es domingo, el programa de Canal 4 conducido por Luis Alberto Carballo, Lali Sonsol y Rosina Benenati, donde habló sobre su trayectoria televisiva y contó que debió ser operado a causa de un carcinoma que le fue detectado en el rostro. "Fue duro, fue difícil", comentó.

Valverde compartió su experiencia con el público para que "la gente se concientice de lo que es el sol".

"Me salió en la nariz un lunar, no le di mucha pelota y terminó siendo un carcinoma", contó el Valverde, que debió ser operado y se recupera favorablemente. "Me tuvieron que hacer 18 puntos acá en la nariz, sacarme todo y ahora vengo cicatrizando bien. Pero fue duro, fue difícil".

Además envió un mensaje al público: "La gente si tiene lunares, si tiene relieves, esas cosas que le parece que puede ser una manchita, vayan a consultar y usen protector solar".

En la entrevista, el comunicador y humorista también se refirió a la situación judicial que lo enfrenta a Álvaro Navia a partir de su desvinculación de Polémica en el bar en Canal 10. "Perdí mucho a nivel emocional y a nivel económico", sostuvo.

"Otra gente, colega, también contó historias me terminan dando la razón. Pase lo que pase yo me porté bien y camine siempre derecho. En este medio nunca tuve un sí ni un no con nadie, ni me peleé con nadie. Lamento que haya pasado esto, lamento su forma de haber actuado; no lo hubiera hecho yo así, pero se dio así y va a pasar a la justicia como debe ser", sostuvo.

"Toda esa toxicidad, entre comillas porque es un negocio, acá los dueños quieren ver resultados, me la saque de arriba", sostuvo Valverde.