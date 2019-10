El Viejo Pancho vendió más de lo previsto y a mejores precios

En una hora se vendieron más toros de lo previsto en el 26° remate anual El Viejo Pancho, de Severi, realizado este jueves en la cabaña, ubicada en el km 202 de la ruta 5, en Durazno.

En diálogo con El Observador, Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, comentó que fu un remate muy ágil, ya que en una hora se logró colocar más de la totalidad de la oferta Limousin y Limangus de la cabaña.

“Este era un remate en el que siempre sobraba algún toro, pero este año no solo no sobraron, sino que se vendieron hasta por demás y a mejores valores ya que el promedio fue de unos US$ 100 más que el remate anterior”, indicó el rematador.

En total se remataron 32 toros –más nueve que se sumaron a lo último– a un precio promedio de US$ 2.501, con un pico máximo de US$ 3.600

“Como había quedado gente sin compraron, se vendieron nueve toros más por fuerta: siete Limousin y dos Limangus”, agregó.

Mucha gente participó de las ventas a través de la transmisión por Internet, con un notorio interés por los vientres.

Promedios