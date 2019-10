Zambrano remató los 125 toros de San José del Yaguarí a muy buenos valores

Por Manuela García Pintos, enviada a Durazno

El 52° remate anual de San José del Yaguarí, de Roberto J. Zerbino Ganadera SA, superó con creces todas las expectativas. Fue todo un desafío porque la oferta estaba compuesta por 125 reproductores que finalmente fueron colocados en su totalidad.

En total se subastaron 74 toros Polled Hereford a un precio promedio de US$ 3.568, con un máximo de US$ 5.640; y 51 Angus a US$ 3.488 de promedio, con un máximo de US$ 7.200

“Fue un campañón, porque son dos remates en uno”, señaló Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, empresa encargada de bajarle el martillo a la torada.

Además, se vendió el 50% de una ternera Angus a US$ 5.040 y 29 vientres que hicieron un valor promedio de US$ 1.065.

Manuela García Pintos

El 50% de una ternera Angus de pedigrí se vendió por US$ 5.040

La primera mitad del remate –en la que se remataron los Hereford y los Angus de un año y medio– fue muy firme y contó con mucha demanda. Sin embargo, en la segunda parte de la venta el mercado cambió y se pagaron otros valores.

En ese sentido, el rematador comentó que hubo compradores de distintos precios, algo que es “positivo” desde su punto de vista.

La venta fue realizada –el sábado 5– por segunda vez en la estancia, ubicada en Puntas de Carpintería, en San Jorge Durazno (km 69 de la ruta 100).

Manuela García Pintos

Los Zerbino antes de iniciar el 52° remate anual de la cabaña.

A pesar de que falló la transmisión por internet, la venta fue "una fiesta" debido a que el día ayudó y la gente acompañó de muy buena manera.

“Un remate realizado en la estancia, lejos, con un mundo de toros y sin internet, pero logramos vender todo que es lo más importante”, aseguró.

Promedio toros

Precios en dólares.

Raza Cantidad Máximo Mínimo Promedio Hereford 74 5.640 2.400 3.568 Angus 51 7.200 2.400 3.488

Promedio hembras