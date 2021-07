Elecciones del Sindicato Médico: cómo se vota y qué proponen los candidatos

Las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay ocurren en medio de un clima de enfrentamiento entre las listas. La directiva saliente operó la mayoría de su mandato bajo una pandemia, producto de eso, por primera vez en su historia, celebrará las elecciones en dos días diferentes –este miércoles 28 y jueves 29 de julio–. Además, en esta oportunidad, la contienda electoral tuvo como protagonista al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien mantuvo una reunión con Juntos, novel agrupación candidata por la oposición que surgió a fines de 2020 con el fin de derrotar a la histórica Fosalba, que gobernó todos los períodos desde la salida democrática, a excepción de uno en los años 90.

Como diera cuenta El Observador, el resto de las corrientes acusan a los encabezados por Verónica Pérez de politizar la interna al reunirse con el presidente. A su vez cuando se consulta a los integrantes de Juntos, expresan que es Fosalba quien ha politizado el sindicato y su posición frente al manejo de la pandemia. Ello, cree, a partir de la afinidad que entiende que tienen con el Frente Amplio.

Gonzalo Ferreira, candidato por Gremialismo Auténtico, opinó semanas atrás que en ambos sectores hay injerencia político partidaria. Francisco Coppola, de Médicos Trabajadores, sostuvo que tanto Juntos como Fosalba "son representantes políticos", el primero del gobierno actual y el segundo de la oposición. Criticó la reunión de la candidata Pérez con el presidente y la actitud de Fosalba al no salir a repudiarlo con fuerza. "Por un lado hay una política de alianza con el gobierno demasiado explícita, aunque en términos secretos u ocultos, y por el otro hay una renuncia a denunciar lo que esto significa para los trabajadores", indicó.

Cómo se vota

El método electoral es indirecto, por lo que en esta histórica doble jornada electoral se elegirá al Comité Ejecutivo (10 cargos médicos y 3 estudiantiles), la Comisión Fiscal (5 cargos médicos), Consejo Arbitral (4 cargos médicos) y Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones (5 cargos médicos y 1 estudiantil). Luego es el Comité Ejecutivo el que designa al vicepresidente, secretario médico y estudiantil, tesorero y vocales. El presidente será el candidato de la lista más votada.

Zaida Arteta encabeza la lista de la oficialista Fosalba y tiene como competidores a Verónica Pérez por Juntos, Gonzalo Ferreira por Gremialismo Auténtico y Francisco Coppola por Médicos Trabajadores. Suelen votar entre 3.000 y 4.000 socios y estiman que el resultado se conocerá este jueves por la noche.

Están habilitados a votar todos aquellos socios con más de dos meses de afiliación y que tengan la cuota al día. Si residen en la capital del país, podrán acercarse a votar a la sede sindical ubicada en bulevar Artigas 1569 entre las 8 y las 20 horas del miércoles 28 o jueves 29 de julio. Deberán llevar cédula de identidad. Se exhorta a que el procedimiento sea ágil para evitar aglomeraciones, utilizar tapabocas, respetar el aforo y ventilar los espacios.

Habrá 11 mesas trabajando y cada una será atendida por dos funcionarios. Semanas atrás se realizó una convocatoria a estudiantes de medicina para realizar tareas remuneradas durante la jornada electoral. A quienes cumplan funciones los dos días durante toda la jornada, se les pagará 6.100 pesos (incluye viático).

Para los socios que residan en el interior del país, está habilitado el voto por correo. Entre el 20 y el 23 de julio recibieron un sobre que contiene un instructivo de voto, un sobre amarillo, un sobre de votación de color blanco y una hoja de identificación del votante. Dentro del sobre blanco se debe incluir la lista a elección del socio y dentro del sobre amarillo junto a la tarjeta de identificación del votante con los datos completos se debe incluir la fotocopia de ambos lados de la cédula de identidad.

Este deberá ser dirigido a la Comisión Electoral del Sindicato Médico. El envío puede realizarse directamente al local sindical (siempre que llegue antes de las 19 horas del 29 de julio) o en un envío a retirar a la Terminal Tres Cruces (siempre que llegue antes de las 18 horas del mismo día). Los votos que lleguen fuera de hora serán declarados nulos.

¿Por qué creen que son la mejor opción para gobernar el Sindicato Médico?



El Observador consultó a los candidatos sobre por qué creen que son la mejor opción para gobernar el Sindicato Médico del Uruguay y esto respondieron:

Zaida Arteta, candidata por Fosalba: "Los integrantes de esta agrupación trabajan diariamente para defender los derechos de los médicos y las médicas que están trabajando en condiciones más precarias. También estamos comprometidos con la calidad de la atención a los usuarios. Ejemplos de ambas son la reforma del trabajo médico, que ha sido sostenido hace prácticamente una década para abolir el multiempleo y generar mediante un salario digno y cargos de alta dedicación que los médicos puedan tener una dedicación más adecuada a cada lugar. Otras conquistas fueron los seis meses de licencia por lactancia para las mujeres que fueron madres en el sector privado, estamos trabajando para poder implementarlo en el sector público. Tenemos como materias pendientes la la tercerización, la formación médica continua y conseguir una mayor cantidad de tiempo por paciente en policlínica. Quiero destacar que es una agrupación con mucha diversidad en el pensamiento, con colegas de distintos grupos y que no tenemos una tónica común. Nos agrupamos para defender estos ideales".



Gonzalo Ferreira, candidato por Gremialismo Auténtico: "Lo definen sus integrantes, no solo compartimos las ideas, como no querer empresarios ni conflictos de interés público-privado en las autoridades del SMU, nos une el espíritu participativo y por eso nos ven en las asambleas, en las recorridas por los lugares de trabajo o fundando núcleos de base. Hay experiencia con buenas credenciales en su constitución, de los que luchan toda la vida y empujan aconsejando a los más jóvenes. Además, se obtuvieron resultados en pandemia, grandes y pequeños, seguimos persiguiendo nuevos y viejos desafíos, no renunciamos a ninguno, plurales y auténticos sin más intenciones que las sindicales".



Verónica Pérez, candidata por Juntos: "Representamos la renovación, el cambio en lo que tiene que ver con lo estructural, con la conducción en lo que tiene que ver con las mejoras en la calidad de trabajo, la capacidad de diálogo, de construcción de puentes y de acción. Nos consideramos una agrupación abierta a las propuestas, a la escucha hacia todos los colegas de Montevideo y el interior del país, incluyéndolos en nuestras plataformas de trabajo e hilos de propuestas. También creemos que somos vía de conexión y unión entre todos los médicos".



Francisco Coppola, candidato por Médicos Trabajadores: "Nosotros nos arrogamos defender el trabajo médico. El Sindicato Médico hoy está coptado por muchos médicos empresarios o que representan a las empresas del Estado y los verdaderos trabajadores médicos que necesitan un sindicato están marginados. Nosotros somos una opción independiente del poder político y por eso podemos expresar genuinamente los intereses verdaderos de los trabajadores. Todos los delegados del Sindicato Médico cobran dinero por su trabajo, tienen distintas remuneraciones según el sitio que ocupen. El único que renuncia a la remuneración personal somos nosotros, porque creemos que el rol debe ser militante".

