Emanuel Álvarez Agis: “Es muy positivo el alto grado de pragmatismo de Milei”

En el marco del impulso de nuevas medidas económicas por parte del Gobierno de Javier Milei, el ex viceministro de Economía y el fundador de PxQ Consultora, Emanuel Álvarez Agís, hizo una serie de planteos económicos sobre la Argentina durante su participación en un un seminario web organizado por MEGAQM, organizado por la empresa líder en fondos comunes de inversión en Argentina.

Durante toda su exposición, consideró que la gestión de La Libertad Avanza dejó atrás "la sangría más grande que tenía la Argentina", como lo era la caída en el nivel de reservas, a partir de un modelo de "pragmatismos". De hecho se encargó de destacar que “es muy positivo el alto grado de pragmatismo de Milei”.

"El Gobierno Nacional logró recuperar los superávits gemelos gracias a la aplicación de torniquetes gemelos, uno a los pesos y otro a los dólares", señaló y, luego, remarcó que "la recuperación tiene su correlato con la cantidad de importaciones pagadas".

Además, resaltó que la liquidación de la industria agropecuaria "se duplicó" porque "el productor está endeudado luego de la sequía". Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la entrada de dólares desde el campo en el primer trimestre del 2024 fue 61% mejor al mismo período del 2023.

En cuanto al ajuste fiscal, el economista no cree que haya motosierra, sino que se trata de un "plan bastante pragmático y plausible de llevarlo adelante con éxito" y que, en simultáneo, se llevó adelante "una corrección del tipo de cambio oficial". En ese sentido, adelantó que "la primera liberación del cepo no sería enfocada en que las personas puedan comprar dólares para ahorrar, sino para solucionar la parte comercial, porque las empresas no están pudiendo pagar insumos en los plazos que ellos quieren. Hasta que no podamos pagar importaciones normalmente, no creo que las personas puedan ir a un banco a comprar dólares libremente. Es la primera luz del túnel".

"Mi impresión es que, como el tipo de cambio no es actualmente tan atractivo, esta liquidación de cosecha va a estar un poco abajo del 80% del valor real. Para explicar resumidamente, de 80 es muy bueno, y de 80 para abajo, estamos complicados. Y creo que va a pasar esto último. No nos vamos a quedar cortos, pero no nos vamos a pasar de largo", agregó.

También se refirió acerca de la posibilidad de que Javier Milei tenga "un shock inesperado", como podría ser un nuevo programa, con desembolso incluido, del Fondo Monetario Internacional. "El FMI anticipó que si todo sale bien y las cosas se hagan espectacular, las reservas netas en diciembre van a cerrar en 0. Entonces el ministro Luis Caputo, precavidamente, está saliendo a 'pasar la gorra' para conseguir US$15.000 millones", continuó.

Igualmente, adelantó que el dólar oficial podría superar, en valor, al paralelo, algo que sería realmente inédito. "No hay razón técnica para refutar que el paralelo podría quedar abajo del oficial. Ya que, mientras la demanda de dólares es la misma que el año pasado, el ingreso de divisas se duplicó a partir de la suba en las exportaciones y liquidación del agro", sostuvo.

El impacto de la política económica de Milei en la sociedad y la dolarización

Al opinar sobre la idea de engrosar las cuentas del Banco Central y estabilizar el precio de la moneda norteamericana, junto con su impacto sobre la economía popular, dijo que "el tipo de cambio que llena de reservas el Banco Central vacía el bolsillo de los argentinos, mientras que el que llena el bolsillo de los argentinos, vacía las reservas del Banco Central", y que el el Gobierno Nacional quiere "ir a un modelo macroeconómico en donde el tipo de cambio permita no desatar una suba del salario real para que deje sin reservas" a la entidad monetaria, algo que "es posible con una liberación del cepo y un salto productivo, lo que genera una importante recesión, que hoy estamos viendo".

En un principio, dejó en claro que no sería posible dolarizar, debido a la cantidad de divisas necesarias para que el proceso se lleve adelante, por lo que aseguró que "vamos a una competencia de monedas, que es salir del cepo".

Y, finalmente, concluyó su participación explicando que para hacer posible una de las premisas de la campaña de Milei "hay que tener muchas reservas, tener pocos pesos y tener un tipo de cambio bajo", y que "de acá a tres o cuatro meses, están los pesos y están los dólares, aunque veo complicado lo del tipo de cambio, que está alto y con el que se va a llegar muy jodido a la marca buscada con el crawling peg del 2%".