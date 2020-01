El mismo mes que Illya Kuryaki and the Valderramas dio su último show desde su regreso a los escenarios, en noviembre de 2017, Emmanuel Horvilleur publicó la primera de las canciones de su nueva etapa solista, El hit. Aunque este no es un caso como el de los Beatles, que incluso antes de disolverse ya estaban publicando canciones solistas porque sus integrantes querían irse de la banda lo antes posible. Esta segunda separación de IKV fue, como la primera, de común acuerdo y en buenos términos, porque tanto Horvilleur como su amigo y compañero, Dante Spinetta, querían regresar a sus carreras en solitario.

Los dos, de hecho, publicaron discos propios en los siguientes meses a esa separación. Horvilleur lanzó Xavier en 2019, después de ir anticipando sus nuevas canciones en forma gradual. Un disco en el que el argentino de 45 años demuestra su versatilidad, moviéndose con comodidad en el pop, el rock, el funk, la balada y la música urbana, que además marca su primer lanzamiento solista en nueve años.

Xavier está marcado también por una visita de su autor a Francia, donde se reencontró con su padre biológico, Juan Horvilleur, y donde conoció e interactuó con distintos músicos de ese país. Todas esas influencias se sumaron al bagaje de los gustos personales del artista, una lista que abarca desde Prince y los Beatles hasta Djavan y Luis Alberto Spinetta, a nuevos descubrimientos sonoros y a la identidad que ha confeccionado tanto en su etapa con Illya Kuryaki como en su recorrido en solitario.

Todas esas épocas estarán presentes en los dos shows que Horvilleur dará en Punta Ballena esta semana. Como parte de la programación del festival Medio y Medio, que tiene como sede al restaurante del mismo nombre, hará sus presentaciones este jueves y viernes con una banda binacional integrada en partes iguales por argentinos y uruguayos. Entre estos últimos se cuenta el guitarrista Matías Rada, que ha colaborado con los IKV y que también figura en Xavier.

En la previa de ese doblete de shows, Emmanuel Horvilleur charló por teléfono con El Observador sobre Xavier, los hits y las canciones de amor.

¿Cómo maneja la dualidad entre el trabajo solista e Illya Kuryaki? Porque hasta ahora ha alternado entre las dos.

Son transiciones que se van dando de a poco, no es que un día uno corta con Kuryaki y ya queda atrás. Si uno las ve, esas transiciones se notan musicalmente. Hay cosas de nuestro espíritu solista que se han visto también en Illya Kuryaki, y hay cosas de Kuryaki que se ven en mi música solista. De hecho, somos Kuryaki también, está en nosotros. Salió El Hit casi al mismo tiempo que el último show de IKV hace algo más de dos años. Y ahí arranqué a contar el disco de a poco, lo que iba a terminar siendo Xavier. Fueron saliendo canciones a medida que iban quedando terminadas. Esta nueva forma de ir mostrando la música que se impuso ahora me sirvió para no tener que ponerme a hacer un disco completo, de (tener que) encerrarme para hacerlo.

Ha comentado que Xavier marca una faceta suya poco explorada. ¿Cómo es esa faceta?

No sé si poco explorada, pero por momentos he sentido que son nuevos territorios en la música que estoy explorando, situaciones o sensaciones nuevas. He podido plasmar otros sentimientos en la música. Es algo natural, a medida que uno crece va cambiando como persona y va plasmando diferentes cosas. En este caso, Xavier tiene nuevas maneras de preguntarme cosas, de abordar el amor, la mujer, el sexo, cuestiones más internas mías que sentí que se daban por primera vez. Por eso, mi idea es hacer un Xavier 2 y Xavier 3.

¿Cómo es componer una canción de amor en 2020? ¿Hay cosas que podían decir cuando empezaron con Illya Kuryaki que hoy no, o cuestiones de las que hablaban entonces que ahí sorprendían pero hoy están naturalizadas?

Hay cosas que no siento naturales decirlas, y no sé si obedece solo a una cuestión de lo políticamente correcto o incorrecto que tiene esta época. Nunca fue mi intención en la música escandalizar, ni decir cosas que no he sentido en algún punto. Aunque sea la fantasía. Tuvimos épocas, como la de Abarajame, que estuvo censurada. No la podías escuchar o cantar en el colegio, muchos pibes me contaban eso, que los ponían en penitencia al cantarla. Pero de eso pasaron como 25 años, y hay que hacer otro tipo de análisis ahí. El amor no es un camino asfaltado, entonces creo que uno escribe sobre el amor y siempre puede haber cosas "discutibles". Percepciones diferentes. Intento escribir desde un lado sincero y como siento yo.

En El Hit dice que nunca lo buscó. ¿Es así?

Sí he buscado el hit. Pero he intentado hacer canciones lo más cerradas posible, que traten de decir las cosas que quiero decir de la mejor manera. Eso es un hit también: cuando uno logra un resumen y la idea se transmite bien, y llega a gente que la recibe. Un hit no es solamente el que suena en la radio, sino también cuando sentís que lograste algo. Para mí, Ella dijo no es un hit. Obviamente no es un hit radial ni explota en las redes, de hecho no sé si voy a tener un hit en esta era de los millones de reproducciones y todo eso, pero el hit pasa por otro lado. Y que se destaque por algo, que sea diferente. Eso es un hit para mí ahora.

En la canción Como un pez colabora con la banda Usted Señálemelo, una de las propuestas emergentes más interesantes de Argentina en estos últimos años. ¿Como nació esa unión?

Ellos habían tocado con Illya Kuryaki, abriendo dos shows en Mendoza. Los vi y me encantaron, me pareció que tenían mucha fuerza. Y empezamos a trabajar juntos en la canción, nos juntamos primero en el estudio de ellos en Mendoza, estuvimos dos días, y fue una canción que tuvo dos o tres etapas diferentes; fue avanzando y se fue creando a lo largo en el tiempo.

¿Qué otras bandas emergentes le han atraído en los últimos tiempos?

Hay muchas bandas nuevas que están buenas, o que tienen un par de años de estar haciendo cosas lindas aunque no sean tan nuevas. De la Rivera, que son amigos y me gusta lo que hacen; 1915 también me gusta, Fémina, Bándalos Chinos, Conociendo Rusia. Son gente que está haciendo buenas cosas.

En los últimos meses, con el crecimiento de la dupla de los traperos Catriel y Paco Amoroso, se los ha comparado con Illya Kuryaki. ¿Nota esa similitud con ellos?

Si, veo que también se lo han preguntado a ellos, y la gente me pregunta. Hay algo en la dinámica de dos músicos, y uno que toca muy bien la guitarra. Algo de Illya Kuryaki evidentemente tienen, pero de esta nueva generación, donde todo es diferente. Les puedo ver cosas. A ellos también les han preguntado y lo han notado. Pero también los veo supernovedosos, que también está buenísimo.