Empleos tecnológicos: el plan de primeras experiencias laborales para cubrir las vacantes del sector uruguayo de Tecnologías de la Información

El 23 de agosto de 2016, Valentina Tortarolo recibió una llamada en su celular. “Hola. Soy Matías Reina. No sé si te acordás de mí. Hace mucho que te estoy buscando. Te escribí por Twitter y LinkedIn. Como no me contestabas, conseguí tu teléfono. Te quiero contratar”. A Reina, uno de los fundadores y CEO de la tecnológica Abstracta, lo conocía de los tiempos liceales en su Salto natal. Unas dos semanas después, Tortarolo estaba trabajado en la apertura de una oficina de Abstracta en Salto.