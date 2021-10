Empresas que han estado en el mercado desde 1991

Treinta años es un tiempo relevante de permanencia para una empresa. “Si bien hay que tener capacidad de reaccionar a los cambios, lo que hace la diferencia es no cambiar lo que no hay que cambiar. Las compañías que perduran exitosamente tienen muy claro a qué tienen que decir que no”, opinó Pablo Regent, profesor del IEEM, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo.

Según entiende Regent, las compañías que logran llegar a pervivir ese tiempo son las que evitan ser oportunistas y no se aventuran en lo que parece un buen negocio pero que no encaja en sus prioridades. Esto puede llevar a que sean vistas como firmas que “dejan dinero arriba de la mesa en ocasiones”, cuando en realidad lo que están haciendo es tratar de no alejarse de sus clientes.

Para perdurar tres décadas, es necesario que sean ágiles para ir comprendiendo cómo mutan y evolucionan las necesidades de los clientes. Pero, además, deben tener muy claras sus competencias distintivas.

Estas empresas han pasado crisis como la del Tequila, la devaluación de Brasil, las crisis de 2002 y 2008, y ahora la pandemia de covid-19. Para ello, subraya Regent, debieron contar con directivos que no perdieron la sangre fría y no olvidaron que la empresa “trabaja para el mañana y que no se puede hacer lo que sea cuando hay malos momentos”.

Para el profesor del IEEM, no se trata solo de calma ante la adversidad: hay que tener convicción para cuidar lo esencial en todo momento. “Es no achicarte, pero también aguantar sabiendo que hay un mañana”, argumentó.

Detrás de las empresas que duran mucho tiempo hay “gente que sabe tener mirada histórica hacia atrás y adelante”.

El experto advirtió que para perdurar resulta importante cuidar a los empleados, pero que lo que debe priorizarse son las necesidades de los clientes.

“Hay que priorizar la razón de ser de la empresa, que es servir a un tercero. No se crea para servirse a sí misma. Siempre es importante cuidar mucho a los miembros, pero tiene que servir a las necesidades para la que existe”, concluyó.

Suat

La empresa de asistencia médica extrahospitalaria se empezó a gestar en 1990 en un garage, y al año siguiente se puso en funcionamiento. Al frente estuvieron 45 mujeres y hombres de entre 30 y 45 años. En mayo de 1991 iniciaron las pruebas de capacidad de respuesta y en junio se inscribieron los primeros afiliados. El nombre fue un guiño a una exitosa serie televisiva del momento, que vino a significar Servicio de Urgencia, Asistencia y Traslado. La empresa empezó con tres bases de salida que también eran policlínicas: Pocitos, Belvedere y Ciudad de la Costa. En los comienzos reinó el entusiasmo pero también hubo que recapitalizar con recursos de los propios fundadores o de familiares o instituciones bancarias. Una estructura sólida permitió un crecimiento ordenado y con armonía. Suat Las ambulancias de Suat en 1991 En 1993 se abrió el Centro de Diagnóstico, con consultas con especialistas y exámenes paraclínicos, Medicina Empresarial en 1997, y la clásica Clínica del Estadio. En 2014, se fusionó a esta clínica con los servicios de Centro Diagnóstico y Medicina Empresarial, con lo que se convirtió en el único centro del País que reúne tanto servicios de medicina ambulatoria en un mismo lugar y que realiza más de 4500 asistencias al mes. Adicionando este último mes, el servicio de Policlínica. Algunas innovaciones fueron el servicio de asistencia telefónica, en que los llamados de baja complejidad se atendieran en automóvil, y en un sistema de envío de antecedentes por celular que fue el embrión de su Historia Clínica Electrónica. En la actualidad SUAT se posiciona como una de las tres empresas líderes en el servicio de Emergencia Médico Móvil. Guillermo Vázquez, gerente general de SUAT, señaló que siguen intactas “la vocación de servicio, pasión y búsqueda de la calidad” más allá de que hoy se cuente con gran experiencia, infraestructura y “una tecnología inimaginable 30 años atrás”.

Gladys T

Gladys Turniansky había incursionado en el mundo de la moda confeccionando bikinis y camisas. En 1991 decidió abrir su propia tienda de ropa con prendas exclusivas en bulevar España y Tomás Diago. Al poco tiempo llegó otra tienda en Punta Carretas Shopping.



El negocio nació con el propósito de “inspirar a las mujeres uruguayas a perseguir sus sueños” y logró consolidar una comunidad entorno a ese concepto. En la casa central se organizan eventos para que las clientas expongan sus trabajos: “Ha habido mujeres que hacen arte plástica, que cantan, que trabajan en teatro, entre otros”, contó Turniansky.



La evolución de la marca se basó en la moda que potencia a la mujer. En un principio, Turniansky diseñaba ropa para cada mujer pensando en que es única e irreemplazable. Hoy sigue teniendo prendas exclusivas pero también trabaja con un stock para adaptarse a las nuevas modalidades de venta.

Gladys T

Desfile de Gladys T en la crisis de 2002

Para Turniansky su marca perduró en el tiempo gracias a una combinación de pasión, amor, actitud, propósito y responsabilidad.

Grupo Ras

Fue fundado en 1991 con la misión de brindar soluciones logísticas de calidad. Hoy es una compañía multinacional especializada en planificación y management de servicios logísticos.



Cuenta con 45 oficinas en 10 países, donde trabajan más de 800 personas en seis divisiones de negocios.



“Hoy, el 75% de la facturación y de los negocios del grupo están en el exterior”, contó Ruben Azar, fundador y actual presidente. Sus propias empresas especializadas han sido la clave del crecimiento porque, a través de ellas, ofrecen las más variadas combinaciones de servicios.



También fue importante la expansión de las unidades de negocio hacia la región, México y EEUU.



En Grupo Ras han aprendido que “para competir en el mercado globalizado es necesario diseñar estrategias apropiadas y tomar decisiones oportunas”. Azar explicó que hoy están incorporando recursos humanos y tecnológicos para preparar a la empresa para el futuro.



“Estos son los primeros 30 años, nosotros tenemos el proyecto de seguir por muchos años más”, enfatizó.

McDonald's

El 18 de noviembre de 1991, inauguró en Montevideo Shopping su primer restaurante en Uruguay y cambió el concepto de comida rápida. “Al principio teníamos que explicar cómo era el funcionamiento de nuestro servicio porque ir a la caja, pagar, esperar la comida, y, luego de comer, levantar la bandeja, descartar la caja y los papeles, era un modelo disruptivo”, contó el director de McDonald’s Uruguay, Ricardo Méndez .



A lo largo de los años supo adaptarse a las expectativas de los clientes. En 1991 tenía un menú clásico de cinco hamburguesas, papas fritas y refresco aunque ya contaba con servicios innovadores, como el AutoMac. Después incorporó opciones como McCafé. Otro salto significativo fue el servicio de delivery en 2003. Hoy en día puede encontrarse tecnología para facilitar los pedidos en los locales.



McDonald´s

Apertura de McDonald's en 1991

Cuenta con 31 sucursales en y genera más de 2.000 puestos de trabajo directo y más del 80% de sus insumos provienen de proveedores locales.

Metrópolis Films

En 1991, Andrés Rosenblatt inició la productora audiovisual junto a Fabio Berrutti y luego se sumaron Alberto Moratorio, Enrique Gruber y otros. Los primeros años fueron difíciles: “Teníamos que lograr que las campañas que regularmente se iban a producir a Buenos Aires o Brasil se quedaran aquí”, explicó Rosenblatt. Lo lograron con trabajo, creatividad e ingenio.



En 2000 inauguraron oficinas en Puerto Rico para proveer servicios al Caribe y EEUU. En 2003 armaron un departamento de servicios de producción enfocado al mercado europeo y a países como Australia y Canadá. En 2006 abrieron en Buenos Aires. Además, incorporaron producción de televisión, películas y series.



Rosenblatt asegura que lo primero que importa en una productora es su vigencia, su creatividad y su nivel de producción. Eso fue clave para mantenerse en la industria durante 30 años. Lo siguiente es su administración: el mantenerse como una empresa rentable, que funcione como debe y que cumpla con sus compromisos.



Entiende que para seguir creciendo en la industria deben esforzarse, formarse y actualizarse cada día como el primer día.

Movistar

Abrió sus puertas para brindar un servicio inexistente hasta el momento: la telefonía celular. El 8 de noviembre de 1991, se llevó a cabo la primera llamada celular de Uruguay. Los protagonistas fueron Luis Alberto Lacalle y Gonzalo Aguirre, los entonces presidente y vicepresidente de la República.

“En esa llamada, lo que se transmitía no era otra cosa que el orgullo por haber logrado traer al país un servicio y tecnología de vanguardia, y una responsabilidad mayor aún, de saber que estábamos haciendo historia”, afirmaron desde Movistar.

Fundada en 1991 como Movicom, su marca es Movistar desde 2005, tras ser adquirida por la multinacional española Telefónica.

El primer local se ubicó en la calle Soca y hasta el día de hoy sigue funcionando y es un emblema de nuestra compañía.

Desde el inicio la premisa de la empresa fue que el cliente estuviera en el centro del accionar, con el objetivo de facilitar las vidas de las personas. Explicaron que "fue, y sigue siendo, fundamental ser dinámicos, innovadores y contar con la flexibilidad necesaria para adaptarnos",.

Para Movistar cumplir 30 años significa "una gran alegría por todo el camino recorrido y un impulso para seguir construyendo".

Orofino

En 1987, el cierre de la ferretería Trabucati llevó a que los propietarios de Talleres Longlife, Julio Arocena y José Pais, comenzaran a realizar importaciones en ese rubro.



En 1991 decidieron formalizar la iniciativa y, junto con Enrique Larraechea García, fundaron Orofino. También ingresaron Javier Arocena y Enrique Larraechea, hijos de los fundadores, que hoy están a cargo de la dirección.



En los primeros años las oficinas estuvieron en el local de Talleres Longlife y en un pequeño depósito a tres cuadras. En 1996 la empresa se mudó a su ubicación actual en Batoví 2082.

Orofino Planta de Orofino

Orofino cuenta con 120 empleados enfocados en brindar asesoramiento rápido y eficiente, lo que, aseguran, ha sido la base de su crecimiento.

Piscinas del Este

En sus 30 años de trayectoria, Piscinas del Este lleva construidas o equipadas más de 2.500 piscinas de todos los tamaños y escalas. En 1991, Víctor del Orrio, junto a un constructor español y un arquitecto uruguayo, empezó a construir piscinas de hormigón armado con el sistema Gunite.

En sus inicios, la empresa trabajaba de forma particular construyendo únicamente en los domicilios de sus clientes pero, con los años, su trabajo evolucionó.

Hoy en día realizan “las piscinas más complejas del país” según comentó Javier del Orrio, actual director de la empresa.

Piscinas del Este

Piscina de Piscinas del Este en construcción

En el transcurso de los 30 años, dos de los fundadores vendieron su parte y Piscinas del Este pasó a ser propiedad única de la familia Del Orrio López. Para ellos, la empresa es parte de su familia y que continúe en el mercado luego de 30 años significa “un orgullo”.

Secom

Se trató de una innovación a nivel local y mundial. Secom, el primer servicio de compañía en sanatorio y domicilio nació de la intuición de la maestra Alicia Esquiera y de una experiencia de internación hospitalaria. Esquiera sufría un dolor intenso y no funcionaba el timbre para llamar a enfermería. La ayudaron unas personas que se encontraban en el pasillo y así se le ocurrió la idea.

En ese momento, era propietaria de la guardería infantil El jardín de Alicia. Golpeó puertas en busca de apoyo económico y comenzó actividades en su casa en agosto de 1991. Hoy la empresa cuenta con más de 120 mil afiliados, casi 2.000 empleados y su casa central es un edifiio de tres pisos en la esquina de Colonia y Andes.

“Secom se formó con el esfuerzo de sus colaboradores. Treinta años de lucha, sacrificio y mucho amor”, comentó Esquiera en un video aniversario, en el que agradeció la confianza a los afiliados.

De arrancar en un rincón de su casa en el Centro, pasó por varios locales hasta comprar el edificio ubicado en la esquina de Colonia y Andes, donde actualmente funciona la sede central. “Al principio yo hacía todo, hasta barría”, dice.

Desem

En 1991, empresarios uruguayos decidieron traer a Uruguay una propuesta de la oenegé internacional Junior Achievement para complementar la educación formal de los jóvenes y brindarles más herramientas para su futuro laboral.



La organización comenzó con el programa Empresas Juveniles, el más conocido hasta el momento. Este programa invita a jóvenes liceales a formar una empresa con sus compañeros pasando por todos los momentos del desarrollo: elegir un nombre, un logo, un lema, diseñar el producto, producirlo, ponerle un precio y venderlo. Propone un fuerte vínculo entre el mundo educativo y el del emprendimiento.



En la primera edición de Empresas Juveniles participaron cuatro grupos de colegios en Montevideo. Actualmente, este programa emblemático cuenta con 50 grupos en todo el país. Desem Uno de los primeros grupos de Desem

Uno de los primeros grupos de Desem

El director ejecutivo de Desem, Pablo Marroche, contó que la organización aumentó sus propuestas para niños y jóvenes y ofrecen 25 programas. Por año, participan unos 8.000 niños y jóvenes. Marroche destacó el crecimiento de la organización en todo el país y que su trabajo sea cada vez más relevante.

*Este artículo forma parte de la edición especial 30 años de El Observador.