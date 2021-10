La foto del caso Pluna

Por Diego Battiste

Fotógrafo de El Observador

Ese día estaba almorzando y entró a la cocina Armando Sartorotti, editor de fotografía, para avisarme que tenía que ir a un restaurante en Ciudad Vieja, donde vieron al empresario Juan Carlos López Mena y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo.

Esa vez pude terminar de almorzar y me tomé un taxi para llegar. Nelio, alias Cacho, que era el chofer del diario y que conocía todos los lugares, estaba en otra nota.

Mientras iba en camino llamé por teléfono al editor porque no encontraba el lugar y supuse que tenía mal la dirección. En ese momento, aprovechó para decirme que si no me dejaban entrar “hiciera puerta”, es decir, que esperara afuera del restaurante hasta que los protagonistas salieran.

Me imaginaba que desde la calle podría intentar hacer alguna foto, si mirando por las ventanas identificaba en qué mesa se encontraban el empresario y el ministro. Resultó que no daba a la calle, delante tenía el estacionamiento, por lo que era casi imposible llegar a ver alguna mesa si me quedaba en la vereda.

Como no tenía nada que perder, guardé la cámara en un pequeño bolso y entré para ver dónde se habían sentado López Mena y Lorenzo. De todos modos entré y no los vi. Pero una moza que estaba detrás de la barra salió a recibirme y entonces le pregunté por López Mena, el propietario de Buquebus. Para mi sorpresa me dijo que la acompañara y así fue como llegué al reservado en la parte de atrás del restaurant, donde estaban los protagonistas de la foto.

La joven me preguntó si me estaban esperando. Fui sincero y le dije que no. Le comenté, mientras ya estaba sacando mi cámara, que era fotógrafo de El Observador. Quedé entonces parado a unos siete metros de la única mesa que había en el salón donde estaban las personas que había ido a buscar.

La moza fue a consultarles sobre mi intención de tomar algunas imágenes. Mientras ella hablaba con los sorprendidos integrantes de la mesa, hice las primeras dos fotos, encuadrando y mirando por el visor. Así pude medir y chequear la luz que había en el lugar. La luz estaba bien. En esas dos fotografías Lorenzo y su asesor (Gabriel Papa) quedaron de espaldas.

El ex ministro de Economía le explicaba en voz baja a la chica que no querían fotos. Fue en ese instante que supe que estaba frente a algo importante y no podía volver a la redacción para solo contar lo que había visto. Debía lograr la foto.

Diego Battiste

Aviones de Pluna a escala

La moza vino hacia mí para darme el mensaje, o sea, a decirme que no querían ninguna foto. Entonces me colgué la cámara en mi hombro y comencé a hablar con ellos. Primero me presenté: “Soy fotógrafo de El Observador”, dije. “Me enteré de la reunión y quería saber si es posible sacar un par de fotos”. Fue ahí cuando las dos personas que tenía de espaldas giraron hacia mí y fue Lorenzo, el que me dijo que no querían fotos.

Los comensales comenzaron a impacientarse. Esperaban que me fuera ya, cosa que no hice, al menos no de inmediato. Insistí y traté de explicarles que serían solo un par de fotos y luego me retiraría. Fue allí cuando Lorenzo repitió “fotos no, fotos no” y yo con la cámara colgada en el hombro, y la máquina a la altura de la cintura, apunté hacia la mesa y disparé una sola vez. Fue un solo disparo, presionando suavemente el botón con mi el dedo índice derecho.

De inmediato me di media vuelta y me fui del lugar. Escuchaba un murmullo y seguí caminando.

Tuve miedo de que la moza, cuando volvió hacia mí desde la mesa, se hubiera interpuesto y me hubiera tapado el ángulo. Por suerte no fue así. Salí, dejé el salón y me quedé sentado afuera. Entonces fue cuando miré la foto en la pantalla y comprobé que la tenía, que había quedado bien. Sonreí, estaba contento, lo había logrado.

*Este artículo forma parte de la edición especial 30 años de El Observador.