Willian Rosa, presidente de gremio de fiscales: "En algún momento los 350 fiscales fuimos anti Jorge Díaz"

La Fiscalía General de la Nación cada vez toma más terreno. A partir de la reconfiguración del proceso penal, pasaron a la ofensiva en el sistema penal y eso, pasados ya casi cinco años, se refleja en su presencia en los medios de comunicación, en el interés del Parlamento por su función y la opinión de distintos actores de la sociedad sobre sus cuestiones internas.

Pese a eso, el presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, asegura que la mayoría de sus colegas preferiría hacer su trabajo lejos de las cámaras y volver al bajo perfil que tenían antes del proceso. En época de turbulencia política –tras la salida de Jorge Díaz todavía no hay un fiscal de Corte ratificado en el cargo–, afirma que las rencillas no tienen ningún sentido y lo pone en práctica volviendo una y otra vez a los temas que entiende importantes: las condiciones de trabajo de los fiscales y cómo hacer el sistema más eficiente. Así, recordó a Susana Rivadavia, la fiscal adjunta que murió en su escritorio minutos después de decirle a una colega que tenían que encontrar una solución al fuerte cuadro de estrés laboral que estaban viviendo.

A continuación un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador

Se han reunido con legisladores de varios partidos por la Rendición de Cuentas, ¿les preguntaron sobre la posibilidad de cambiar la jerarquía?

Nosotros desde la Asociación de Fiscales no consideramos este tema un tema central. No creemos que la preocupación tenga que pasar por ahí. Lo que sí pensamos y planteamos es que la Fiscalía tiene que tener una jerarquía establecida en forma acorde. No podemos estar en esta situación, en la que hay un fiscal de Corte subrogante eternamente y que el sistema político no pueda diferir en una persona quién es el fiscal de Corte y su adjunto. Nos parece increíble que esta situación se dé.

Además, se puede resolver, no de forma política sino profesionalizando el cargo. Creemos que tiene que estar a cargo un fiscal de carrera que tenga las aptitudes técnicas y de gestión para ocuparlo, porque también hay que gestionar. El Parlamento lo que tiene que hacer es un estudio de los currículums de fiscales que puedan llegar a ese puesto, llámese Gómez o quien sea.

Pero hay legisladores que dicen que hay que cambiarla, incluso algunos piensan que el sistema acusatorio era mejor.

Es difícil ponerse a pensar o discutir sobre esa situación. Lo que tenemos es esto y pienso que está bien. Plantear un triunvirato sería innovar en algo. ¿La fiscalía realmente necesita tener tres personas en su dirección para ser eficiente? ¿Teniendo tres personas la fiscalía va a tener los recursos adecuados, las condiciones de seguridad adecuadas?

¿Y qué piensa?

Que no es eso lo importante. Lo importante es dotarlo de infraestructura para poder exigirle. Si alguien me dice que el problema es que Díaz no exigió los recursos suficientes digo que sí. Esto lo está diciendo la Asociación desde el momento uno. Díaz pidió que se ponga en marcha la reforma porque la Fiscalía tenía recursos para afrontarla, cuando no los tenía. ¿Salió bien? Salió bien, ¿pero a qué costo? Al costo de la salud de los funcionarios. No es lo adecuado pensar que las instituciones tienen que funcionar a sangre, sudor y lágrimas de sus funcionarios.

Acaba de decir que hay que profesionalizar el cargo. Muchos dicen que hay riesgo de que el triunvirato lo politice. ¿Eso no iría en contra de su idea?

He escuchado que mediáticamente se ha dicho que 'con el triunvirato todas las voces tendrían lugar'. Todas las voces sería partidizar una institución. Lo más lejos que pueda estar la política partidaria –y hay que distinguir la política de la política partidaria– de una institución, mejor.

¿Pero ve la posibilidad de que instalar un triunvirato no se vuelva partidario?

Es imposible. Es imposible desde la lógica de quiénes lo están planteando. Yo los he escuchado y la argumentación es en esa línea (de que estén representadas todas las voces). Se pone mal el foco del problema.

¿Qué opinan los fiscales de que están todo el tiempo en el tapete?

Creo que la inmensa mayoría de los fiscales preferiría trabajar consistentemente sin aparecer, pero la mediatización de lo penal ha llevado a que estemos en la palestra desde el 2017. También esta lucha de poder dentro de la fiscalía, como si la fiscalía fuera un centro de poder, que si bien lo es, que lo sea no puede verse como algo negativo cuando la Constitución y la ley ponen límites y responsabilidades.

Hay muchos actores políticos que sienten que a los fiscales hay que enmendarles la plana, y hay que tenerlos a raya para que la fiscalía haga lo que a mí me parece que está bien. La función de la fiscalía es hacer lo que las leyes establecen que hay que hacer.

Puede ser eso, pero en otros casos el Parlamento puede señalarles un error

Todo el mundo puede señalar un error. Se puede ser crítico de la fiscalía, pero cuando ese señalamiento se hace constantemente con una intencionalidad de sembrar un relato sobre que la fiscalía funciona mal, que los fiscales hacen cualquier cosa...

¿Cree que hay un grupo de políticos que quiere instaurar eso?

Eso no es un invento de Uruguay, pero en Uruguay pasa. Hay esa intención. Si yo digo que la fiscalía funciona mal porque tres fiscales se equivocaron, es más fácil después decir que la fiscalía necesita modificaciones. Quienes promulgan eso, dicen: "Como yo vengo señalando constantemente, la fiscalía funciona mal, cosa que sabemos todo porque lo hemos hablado en varias oportunidades. Entonces ¿qué hay que hacer? Modificarlo". De esa forma, sus propuestas se imponen solas, cuando en realidad todas las críticas tienen sus bemoles. Hay críticas que tienen asidero, otras que se exacerban. Entonces, algo que en los cimientos no está tan firme, luego fundamenta los cambios. Todo merece análisis, ponderar, cotejar, evaluar, ponderar.

¿Por qué piensan que se han propuesto tantos cambios que atañan a la fiscalía? ¿Por qué hay tanto interés en la fiscalía que no hay, por ejemplo, en el Poder Judicial como institución?

Es un organismo de más de 100 años el Poder Judicial y, además, es un Poder. La Fiscalía es un organismo nuevo y naciente, que está dando sus primeros pasos. Entonces es más fácil proponer reformas. Está esa idea, además, de que la fiscalía tiene mucho poder y los fiscales, cuando hacemos nuestro trabajo diario, sentimos que recibimos pelotazos de todos lados: en el juzgado, de los defensores, la policía, el Parlamento...

Tenemos el poder establecido por la norma de llevar adelante la acción penal. Eso es un poder. ¿Pero qué hay detrás de querer enmendarle la plana a los fiscales? Bueno, transmitir que estos no se hagan los loquitos porque...

¿Qué hay detrás?

En Latinoamérica, lo decía algún colega extranjero en un seminario, que a los políticos les conviene tener un Ministerio Público bobo que persiga hurtos y rapiñas. ¿14 mil presos? ¿de qué son? Que sean de hurtos y rapiñas, de corrupción, cero; de lavado de activos, cero. A veces hay otros centros de poder que les interesa que la fiscalía no tenga la independencia y la fortaleza como para decir 'acá hay una denuncia contra un vicepresidente, si le encuentro mérito lo imputo'. Como si fuera un hurto: si hay mérito, se imputa. En muchos lugares, el acoso al Ministerio Público va por ese lado.

¿Acá pasa eso?

Yo no me animo a hacer el diagnóstico, pero hay determinadas acciones que ponen una preocupación. Cuando planteas esto en el ámbito internacional y nombras lo que hizo tal o cual actor político, de otros lados, donde esto ya lo tienen vivido, advierten: 'Cuidado, porque esto empieza así, con pequeñas cosas. Hay inmensas formas de mantenerte a raya y lo van a intentar'. Creo que no hay que hacer una tragedia de todo, pero hay que estar alerta y tener cuidado.

¿Sobre qué son los planteos gremiales que hacen los fiscales?

Condiciones de trabajo, cargos vacantes, falta de recursos, condiciones de seguridad, los sumarios... A veces hay temas de relacionamiento con la policía, los defensores o el Poder Judicial. Muchas cosas a trabajarse a nivel interinstitucional.

¿Cómo están viendo la utilización de la potestad disciplinaria?

Es muy difícil evaluar si está bien aplicada. Es muy complejo. Tratamos de constatar que están dadas las garantías y las posibilidades. Si te van a iniciar un sumario, que les avisen que los van a ir a notificar. A un colega le pasó que fueron a un juzgado a notificarlos del sumario. Es una cuestión gruesa para alguien que está desempeñando la función.

Pero no ven errores groseros en la utilización.

A nosotros no nos han denunciado errores groseros, que no quiere decir que no haya.

¿Hay fiscales pro Díaz y anti Díaz, como dijo Graciela Bianchi?

Ya está con Díaz... Ya se fue. La institución tiene que soltar. Todos tenemos que entender que esa persona, que fue fiscal de Corte, ya no está más.

¿Pero reconoce que todavía no lo soltaron?

La institucionalidad lo tiene que soltar. Ahora Díaz es un abogado penalista, contraparte de nuestros colegas. Hay un error grosero en esto de los pro Díaz y los anti Díaz, quedó en el imaginario colectivo, porque en algún momento los 350 fiscales fuimos anti Díaz. En esto de las deficiencias en la aplicación del Código. En una asamblea en la que estábamos 170 fiscales, que votamos un paro después de la muerte de Susana Rivadavia, y en ese momento estábamos totalmente de acuerdo que la manera en la que Díaz había aplicado el Código era deficiente. Era un consenso del gremio, que en ese momento estaba presidido por gente a la que llamaban pro Díaz.

Cuando salí presidente hablaban de que ganó una lista oficialista. Mi pareja se reía, porque había visto las broncas y enojos que yo me había agarrado con Díaz, mientras se me asociaba a él. A todos los jefes uno cada tanto los insulta. Es verdad que Díaz propugnó la descentralización de la fiscalía, de lo que estoy a favor. Lo mismo con el sistema acusatorio. Una cosa no quita la otra. Si no entramos en una visión maniqueísta de la realidad.

Usted dice que está en el imaginario colectivo, pero hay fiscales –que en muchos casos lo repiten varias veces– que lo han demandado muchas veces en el TCA y con los que tenía rencillas personales. Esos fiscales son anti Díaz.

Creo que se puede ser anti Díaz de callado. Esos fiscales hicieron el ejercicio de un derecho, no estaban en contra de Díaz.

Pero muchos se repetían, era sabido que era una rencilla personal.

Si vos me decís que hay 10 fiscales que están a favor de Díaz a toda costa y en contra de Díaz a toda costa, yo te digo que sí, pero eso no puede ser una generalización. No puede decirse eso, ¿los que estamos en el medio, que somos la inmensa mayoría, no valemos nada? Y además, te digo, todos en algún momento fuimos anti Díaz porque fue el jefe y eso es natural. De 350 fiscales, 330 deben de haberlo criticado.

El fiscal de Corte oficia de patrón y ustedes son el gremio. Al decir que la mayoría de los problemas de la fiscalía son presupuestales, en lo que el fiscal de Corte no tiene injerencia, ¿no es una forma de escapar de pegarle al patrón? Por más de que sea cierto que falta rubro.

Nosotros ya nos peleamos con el patrón. Lo otro es una cuestión coyuntural. Si el fiscal de Corte pide más recursos para la equiparación salarial, para las fiscalías del interior... no podemos no estar en consonancia. Lo que no estamos en consonancia lo peleamos en bipartitas, como la estructuración de la licencia maternal, la DPA, los sumarios... Son asuntos que peleamos en bipartitas, pero lo que sale es que estamos de la mano. Aparte hubo propuestas de la Fiscalía en el Parlamento que nosotros también las criticamos, pero seríamos tontos si dijéramos que está mal que el fiscal pida más recursos.

Están reuniéndose con senadores para transmitirles lo importante y urgente que entienden que es la equiparación salarial entre fiscales adjuntos y adscriptos. ¿Qué receptividad tuvieron?

Lo tienen muy presente. Reconocen que es sensata la propuesta. Estamos planteando renunciar al retroactivo, hacerlo progresivo, pensar que en términos de costos sea lo menor para el Estado. Tengo esperanza de que el sistema político entienda la coyuntura. Hay receptividad. Al ser la fiscalía una institución que está muy en boga en este momento, creo que genera esa situación de ver qué es lo que tenemos para plantear. Está ese y otros temas.

¿Qué otros temas?

La propuesta de Zubía para reformar el sistema de asignación de casos. No lo he conversado con él, pero según vi que se pronunció mediáticamente él ve que la oficina de la DPA ha tenido algunas asignaciones de forma controversial. Lo que no piensan los que lo plantean es que esto tiene impacto sobre miles de denuncias que se presentan día a día. Antes de que hubiera depuración, llegaba todo lo que se denunciaba policialmente a la carpeta e ibas como un ratón viendo qué caso era importante y cuál no. Si no hay un filtro, una depuración y una priorización el fiscal tiene que disponer tiempo hasta para ver casos de un hurto de una cédula.

A Robert Silva le pintaron la casa, es un delito de daño a una persona de trascendencia mediática. Discutimos con la DPA porque nos haya asignado el caso, entendíamos que no nos correspondía por un tema de zonas. Si esto estuviera laudado y sistematizado no hubiera discusión. No hemos tratado el tema desde el punto de vista de denuncias de arbitrariedad sino por la falta de un criterio transparente. Eso es lo que lleva después a la suspicacia.

No entendemos cómo... A mí, después de que se aprobara, me contactaron diputados para decirme 'nosotros votamos a favor en la comisión de esto, ¿tiene algún efecto negativo?'. A mí me sorprende esa dinámica, porque el impacto que tiene eso en el trabajo de la institución es brutal. No preguntaron ni a la asociación ni a la Fiscalía como institución.