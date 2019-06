En Argentina, hubo finales para Lambiris, Dogliani, Aramendía y Zeballos/Dotta

En un año en el que "la legión de pilotos uruguayos" pisa fuerte en cantidad y calidad en el automovilismo argentino, el fin de semana fue un fiel reflejo de esta situación con varios de ellos compitiendo a muy buen nivel; protagonistas, aunque con resultados finales que no se condicen con el desarrollo deportivo que cada uno de ellos tuvo el fin de semana.

Una muestra clara de lo antes dicho refiere a Mauricio Lambiris. A bordo del Ford del equipo del "Gurí" Martínez, el piloto uruguayo venía para colocarse en zona de podio en la final del TC (Turismo Carretera), con sede en el autódromo de Termas de Río Hondo (San Luis), y, sin embargo, finalizó en la posición 29.

Lambiris explicó lo sucedido de la siguiente manera: “Fue increíble la racha que venimos teniendo. Estaba todo dado para pelear por un lugar en el podio ya que estábamos muy cerca de Mangoni y girando a un ritmo de punta porque el auto mejoró con respecto a la serie donde ya habíamos podido avanzar. Pero se rompe el neumático delantero derecho. Fue increíble porque era un fin de semana para llevarnos muchos puntos y terminamos sumando muy pocos. Debemos seguir insistiendo, sabiendo que ahora hemos logrado un muy buen nivel en el auto para encarar lo que viene. Felicito al equipo por el gran elemento que me ha entregado”.

Otro que levantó una enormidad su producción fue Felipe Dogliani. El ex campeón Nacional de Turismo Libre se sumó este año al Turismo Pista Clase 2, una categoría muy aguerrida, áspera, con 36 pilotos que buscan sobresalir en cada fin de semana de carreras. Si bien en las tres fechas anteriores Felipe Dogliani había logrado buenos parciales a bordo del Corsa que le alista el equipo Di Bella Sport, le estaba faltando ratificarlo con una actuación acorde. Más que nada, largar y terminar tanto la Serie como la final. En un contexto climático adverso apareció lo mejor de Felipe Dogliani pues en el autódromo de Paraná hizo un gran papel manejando con gran solvencia bajo -por momentos- un verdadero diluvio. Fue trepando hasta colocarse octavo y cuando iba por el séptimo puesto, su rival, que iba adelante hizo un movimiento y por esquivarlo, Dogliani se va al pasto (barro) y para volver a la pista debió luchar para no quedar enterrado. Lo logró pero cayó el lugar 19. Sin embargo y en las dos vueltas finales que quedaban, volvió con todo y volvió a pasar rivales para quedarse con el lugar 13 final pero dejando en evidencia que el gran nivel conductivo que se esperaba de él esta vez no faltó a la cita incluso en condiciones de manejo muy difíciles.

Finalizada la cuarta fecha del Turismo Pista Clase 2 en Paraná, Dogliani destacó lo siguiente: "Fue un gran fin de semana. Tuve un auto contundente en todo momento y creo que estuve también a tono con él. Lástima en la clasificación que se trabó la caja y no pude dar mi mejor vuelta. Pero en la lluvia me sentí muy seguro, avancé mucho y lo que sucedió es algo lógico cuando se corre en condiciones en las que por momentos no se veía nada debido a la lluvia que caía. Esquivé al auto que derrapaba delante mío y al salirme para afuera, el auto fue incontrolable en el barro. Cuando pude dominarlo volví a la pista y por suerte por otro golpes y despistes entró el Auto de Seguridad y eso me arrimó de vuelta al pelotón para poder recuperar varias posiciones en el final. El balance del fin de semana es bueno pero te queda ese sabor amargo que de no mediar ese incidente lográbamos ese objetivo que venimos buscando desde el comienzo del campeonato que es meternos entre los 10 mejores. Estamos para eso pero por una u otra razón, se nos niega".

También en autódromo de Paraná, Entre Ríos, se presentó el Campeón Nacional de Superturismo Rodrigo Aramendía. Fue su segunda carrera en el TC2000 y pese a la corta experiencia en la categoría, ya mostró muy buena evolución.

Lo complejo para él fue encontrarse con la lluvia pero venía sorteándola muy bien para ponerse en el octavo lugar y con chance de lograr algún lugar más. Pero no pudo.

El piloto resumió lo sucedido en la final con el siguiente repaso: "Largamos desde el P13 y veníamos P8 haciendo una buena final, en el auto de seguridad se me rompe el limpia parabrisas, lo que fue complicando las cosas. Faltando cinco vueltas para el final, me empiezo a arrimar a Bastidas, pero no me podía arrimar demasiado porque me llenaba de barro, faltando dos vueltas me avisan que se me arrimaba el Renault por lo que empecé a arrimarme a Bastidas y me lleno el parabrisas de barro. La última vuelta la hice prácticamente a ciegas y terminé yéndome afuera, una lástima porque teníamos un gran auto para terminar más adelante. Ahora debemos pensar en la que viene el 7 de julio en San Nicolás”.

Por su parte, en la provincia de Chubut, los uruguayos Rodrigo Zeballos/Sebastián Dotta a bordo del Peugeot 208 MR, se enfrentaron a un terreno desconocido y a la vez muy peligroso: nieve y hielo.

No estaba previsto que la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally se desarrollara con esas condiciones pero lo concreto es que a la ciudad de Esquel la nieve llegó bastante antes de lo previsto. Incluso los organizadores debieron reprogramar algunos aspectos de la competencia de dos días para asegurar que los caminos no estuviesen cubiertos de nieve. De ser así, no se podía competir pues los neumáticos ideales para ese tipo de piso (nieve e incluso hielo) nadie los llevó.

De todas formas, bastante nieve y algo de hielo se hizo presente en algunos de los tramos y eso llevó a que los equipos extremaran los cuidados.

De allí que el quinto lugar en la clasificación general y el cuarto puesto conseguido en su categoría (RC2) tenga un especial valor para el equipo que busca afianzarse en el muy competitivo certamen de rally de Argentina.

Tras la carrera, Rodrigo Zeballos expresó lo siguiente: "Estamos muy contentos ya que hemos terminado también el domingo con un excelente resultado. Antes que nada, debo de felicitar al equipo por el gran auto que nos han entregado, no tuvo un solo problema durante todo el fin de semana y eso nos da mucho más ánimo buscar cada vez mejores cosas. Fue un rally muy difícil, todo nuevo para nosotros, hicimos lo que pudimos, nunca nos desesperamos. Igual tuvimos un par de salidas de rutas riesgosas que la pudimos salvar. También es cierto que luego pescamos los que otros dejan, pero también sabíamos que el ritmo que impusieron algunos era muy fuerte y que iba a traerles consecuencias en los autos debido a la dureza de los caminos. El cuarto puesto en la Clase y el quinto en la General es un gran resultado. Fue un gran rally, un gran resultado y lo otro importante es que el auto vuelve a Uruguay sin ningún rayón. Casi podríamos decir que hay que lavarlo y dejarlo pronta para la que viene”.