Rodrigo Aramendía fue declarado campeón del Superturismo uruguayo

Recapitulemos. El 9 de diciembre se disputó en el autódromo de El Pinar la décima (y última) fecha del Campeonato Nacional de Superturismo y con ello se definía el título de la máxima categoría de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO).

Una incidencia en la vuelta 5 de la competencia entre los dos pilotos que de manera excluyente llegaban a definir el título, dejó a uno de ellos fuera de carrera. Esa peor parte la llevó Fernando Etchegorry (Toyota Etios) quien llegó esa carrera decisiva con 4 puntos de renta con respecto a Rodrigo Aramendía (Peugeot 208).

Fue éste último quien en un intento de sobrepaso al de Toyota, los autos se golpearon. La maniobra permaneció en “investigación” por parte de los Comisarios Deportivos por lo que fue necesario esperar el fallo de estos para poder definir el título de campeón Nacional.

Unas tres horas después de terminada la carrera y tras evaluar imágenes de cámaras a bordo, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Rodrigo Aramendía y con ello, el título quedaba en manos de Fernando Etchegorry.

Pero Rodrigo Aramendía apeló la decisión y la definición de la incidencia ocurrida en la curva “Gonchi” del autódromno entonces pasó a un Tribunal de Apelaciones el que estudiado el caso, decidió dar lugar a la Apelación del piloto Rodrigo Armendía y con ello entonces, el Campeonato Nacional de Superturismo 2018 pasó a manos de Rodrigo Aramendía.

El fallo del Tribunal de Apelaciones

Casi tres semanas demandó al Tribunal de Apelaciones de la FUAD dilucidar el tema. El pasado jueves, la FUAD citó a Rodrigo Aramendía (Peugeot) para recibir el fallo. Sobre las 18 horas el piloto fue por la oficina de la FUAD, se notificó de la resolución y con ella, recibió la Copa de la FUAD como Campeón Nacional de Superturismo 2018 además del Diploma correspondiente.

“Lo primero que quiero hacer es hablar con Fernando Etchegorry. Estoy tratando de comunicarme con él pero no he podido, seguramente porque también está hablando del tema. Hemos pasado unos días difíciles los dos y lo primero, antes de cualquier otra cosa, quiero hablar con él”, comentó el flamante Campeón Nacional de Superturismo tras retirarse de las oficinas de la FUAD con el fallo del tribunal en la mano y en el que daban lugar a la Apelación presentada el 11 de diciembre tras ser excluido de la décima Final del año de la máxima categoría de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO). Tras ello y sin festejos mediante, el nuevo campeón de Superturismo emprendió viaje a Cabo Polonio para descansar y a la vez, dar por concluido un tema controversial.

De esta forma terminó entonces la temporada de Superturismo. Rodrigo Aramendía (Peugeot 208) es el flamante campeón Nacional, segundo de su cosecha personal tras el obtenido en 2016.

El Comunicado Oficial emitido por la Federación Uruguaya de

Resolución por mayoría

De los cuatro miembros del tribunal que trabajaron en el recurso presentado por Aramendía/Peugeot, tres se pronunciaron a favor del de Peugeot y el restante estaba a favor de mantener la exclusión.

Otro dato interesante del fallo a favor del de Peugeot y con el que mucho se especuló: la telemetría examinada del auto del nuevo campeón “no aportó datos concluyentes”, expresa el texto del fallo.

Repercusiones… fuertes

El título 2018 del Superturismo, a Rodrigo Aramendía (Peugeot), no se lo saca nadie. Eso está claro.

Pero se vienen tiempos difíciles para la Federación Uruguaya de Automovilismo Deportivo (FUAD). Los Comisarios Deportivos actuantes en la décima Fecha del Superturismo, tantos los de FUAD, los de AUVO e incluso el asesor deportivo de estos Fernando Dacal, están en contacto permanente entre ellos y piensan fijar a la brevedad una Conferencia de Prensa.

¿El motivo? Es que ninguno de elloas fueron citados por el Tribunal de Apelaciones para dar su punto de vista respecto a la decisión tomada en pista (excluir a Rodrigo Aramendía). Pero hay algo peor: en el texto del fallo, el Tribunal asegura que vio y escuchó el relato de los Comisarios Deportivos, lo cual es una falta grave a la verdad, si así se confirmara.

Por ello, los Comisarios Deportivos actuantes piden que se retracte el Tribunal de Apelaciones y por ende, que se elimine del texto del Fallo que los Comisarios Deportivos fueron escuchados (citados).

Así lo confirmó Daniel Santander, Comisario Deportivo por FUAD quien reiteró que todo el Colegio de Comisarios que actuó en esa competencia definitoria y el asesor deportivo (Fernando Dacal), están indignados con lo sucedido y en especial, porque al indicar en el texto del Fallo que fueron citados, “nos hace cómplices de una resolución para la que, justamente, no fuimos citados, ni escuchados. Es decir, nadie nos tuvo en cuenta, no existimos, cuando es la propia FUAD la que nos designa”, explicó.

Si el Tribunal no se retracta respecto a esa parte del texto, el Colegio de Comisarios llamará a Conferencia de Prensa y… “arde Troya”.

Por otra parte y en lo que atañe a lo estrictamente deportivo, las autoridades de prueba están decididos a dar un paso al costado por entender que no se les respalda ni siquiera en lo más mínimo, como por ejemplo, citarlos y dar su opinión respecto a la decisión tomada y qué argumentos se valoraron para ello.

Por su parte, Fernando Dacal -asesor de los Comisarios Deportivos- dijo claramente: “siento que perdí un año de mi tiempo. Me tomaron el pelo. Yo no soy el dueño de la verdad, para nada. Pero al menos, valorá el trabajo, el esfuerzo, que lo hacemos por pasión y aunque sea, tengan la delicadeza de escuchar y ver por qué los Comisarios tomaron la decisión que tomaron. Nada se hizo y encima dicen que los escucharon. Mentira. Me voy, no cuenten más conmigo y ahora además, habrá que atenerse a las consecuencias que este Fallo genera. Se tiró por tierra un trabajo que se venía haciendo desde hace tres años”.

¿Toyota recurrirá el fallo?

Esta historia del título de Superturismo 2018, según parece, ni cerca de terminar y los coletazos seguirán durante el receso veraniego aunque orientados a las autoridades de prueba del automovilismo uruguayo las que ya tienen listas sus respectivas renuncias al cargo de Comisarios Deportivos salvo que el Tribunal reconozca que estos nunca fueron citados a dar su testimonio, lo que de comprobarse, sería una falta grave del Tribunal.

Lo dicho y salvo que Toyota recuse el fallo del Tribunal Arbitral por falso testimonio –no se citó a los Comisarios Deportivos a declarar como se sí se expresa en el texto del fallo-, el título de Rodrigo Aramendía está asegurado.

El año del León

Acaso como el horóscopo chino, la marca Peugeot acaparó todos los títulos en los que participó dentro del Superturismo. Campeón de Pilotos (Rodrigo Aramendía); Campeón de Equipos (Peugeot Petrobras) con Fernando Rama y Rodrigo Aramendía y líder de los certámenes a la mayor cantidad de poles (clasificación) y vueltas rápidas (carrera) a través de José Luis Matos. Es decir, los tres pilotos de Peugeot subieron a la cima en 2018 y con ello, ganaron todo lo que estaba en juego.