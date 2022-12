"Creo que nos ven siempre como un país que cuida mucho su estatus sanitario, un país muy comprometido con el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de los destinos". Eso respondió Adriana Lupinacci, directora de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a una de las consultas que le realizó El Observador. Sobre ese tema, añadió: "En el exterior nos ven como un país serio y que cumple".

¿Cómo definiría al año 2022 en relación al acceso de los bienes de Uruguay a los mercados externos?

Hemos tenido un año muy productivo en lo que ha sido acceso a mercados. Nos hemos organizado bastante bien con las mesas sectoriales con las que trabajamos, en las que participan sí o sí las distintas unidades del ministerio y donde hay representantes del sector privado. Para la Unidad esas mesas son muy importantes, porque a partir de un estudio que hacemos en conjunto hacemos una priorización de mercados y analizamos la cancha. Este año hubo muchas cosas, en particular lo que hace al Mercosur. En medidas sanitarias y fitosanitarias se trabajó mucho y se llegó al acuerdo Mercosur-Singapur, que se finalizó, si bien falta la revisión legal. Otras negociaciones que lidera Cancillería están un poco más demoradas, pero no en lo que hace a medidas sanitarias y fitosanitarias, como por ejemplo con la Unión Europea. Se están haciendo negociaciones con Corea y también hubo manifestaciones de retomar las negociaciones con Canadá, que estuvieron estancadas durante la pandemia porque ellos preferían las reuniones presenciales. En la mira tenemos a otros destinos como República Dominicana, Vietnam, Taiwán e Indonesia. Hay muchos destinos en los que tenemos interés.

¿Siempre se consulta a los privados para avanzar en la apertura de un nuevo mercado?

Si bien nosotros hacemos ese análisis, los privados son los que tienen un poco el termómetro de desde qué mercados se los demanda. Cuando nos informan desde dónde les llegan solicitudes tratamos de ordenar eso y ver el tema arancelario y sanitario. Por ejemplo, Corea tiene unos aranceles de 243%, nos consultaron para mandar miel y las gestiones se hacen, pero no se prioriza porque no se puede separar la parte arancelaria de eso. Es un muy lindo trabajo y hemos tenido muchos logros. Es muy interesante ver todos los mercados a los que hemos accedido. El trabajo que se hace no es solo acceso a mercados, hay una parte sumamente importante que es el mantenimiento de y la renovación de esos mercados, porque las habilitaciones tienen un período.

¿Y es difícil mantenerlos habilitados?

Depende de los destinos y de las circunstancias, porque todo el contexto internacional va cambiando y muchas veces en algunos destinos se vuelve más complejo, mientras que en otros no tenés ningún inconveniente.

¿Cómo ven los mercados a Uruguay como país agroexportador?

Creo que nos ven siempre como un país que cuida mucho su estatus sanitario, un país muy comprometido con el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de los destinos. Nosotros cuidamos mucho nuestra sanidad y estamos reconocidos por eso. Eso es en general lo que percibimos en todos los mercados. En el exterior nos ven como un país serio y que cumple.

¿Cómo se llega a esa imagen, por exigencias del MGAP o por el trabajo de los productores?

Las dos cosas. Los productores siempre están velando por el cumplimiento de los protocolos. Los privados los cumplen porque están convencidos de que es sumamente necesario. Cada vez que nos han auditado hemos logrado colmar las expectativas de los servicios sanitarios de los países.

¿Cómo se mantiene ese control cuando el gobierno pasa a ser ejercido por otro partido?

Hay toda una reglamentación que se debe cumplir y hay un compromiso de mantener los objetivos. Nosotros queremos potenciar los mercados y creo que eso se mantiene independientemente del color político. Compromiso hay en todos los niveles y creo que eso genera más oportunidades.

¿Qué perspectivas tiene para el 2023?

Si la pandemia baja un poco más, la oportunidad de hacer misiones oficiales va a ser muy buena. Se hizo una misión oficial a Japón y se habilitó la lengua bovina a ese, que es un mercado de un nivel de exigencia de los estándares más altos, y Uruguay es el único país de esta zona que logró entrar. El contacto cara a cara ayuda mucho, y el trabajo técnico que hay atrás es muy importante, porque son muchos actores los que logran eso. Entrar en Japón con ese producto fue un logro importantísimo, porque hay mercados que el mundo los ve como de exigencias tan altas que dicen ‘si llegaste ahí tenés cosas buenas para dar’. La idea para el 2023 es seguir con el cronograma de trabajo, la línea va a seguir siendo esa: el logro de nuevos mercados. Uruguay tiene muchos productos diferenciales y estamos trabajando para abrir nuevos mercados. La Unidad necesita profundizar en la mejora en los accesos a mercado y en los accesos a nuevos países. Seguir trabajando de forma colaborativa con las mesas ejecutoras, los privados y la Cancillería es el objetivo.

Foto: Leonardo Carreño.

Adriana Lupinacci.

¿Qué mercados se busca abrir?

Hace poco se abrió (el mercado de) la colza a Chile y estamos trabajando para abrir el de México. Este año se abrieron 33 mercados, entre ellos el sorgo a China, a donde ingresamos otro producto. Es eso, es abrir más oportunidades. Creo que esa apertura habla de esa confianza que los países han generado en nosotros.

Además de exportador, Uruguay es importador, ¿cómo son las exigencias que pone al comprar productos en el exterior?

Todas las exigencias que pedimos en el exterior son las que Uruguay le pide a sus propios productores. Por ejemplo, si yo no le permito a mis productores tal cosa, no lo voy a traer de afuera. Al momento de importar se toman en cuenta plagas y enfermedades que puedan ser de preocupación.

Este año los conflictos sindicales afectaron varias industrias, como la láctea y la frigorífica ¿Eso impactó en los mercados?

Las exportaciones no se frenaron. En el caso de (el frigorífico) Rondatel por ejemplo, que estuvo suspendido un tiempo y con problemas gremiales, las actividades se vieron enlentecidas, pero para ese frigorífico, pero no en las exportaciones en general.

¿En qué mercados hay que poner el foco el año que viene?

Estamos haciendo una profundización en todo lo que es Pacífico y Medio Oriente por consumos importantes, nivel económico alto y países que no producen por sus condiciones climáticas. Es un objetivo entrar en esos países.

Mercados abiertos.