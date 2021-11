El mercado cárnico chino al que Uruguay ingresará con 0% de arancel

Uruguay se hizo paso en un nuevo mercado cárnico de China, el de Macao, a donde la industria frigorífica uruguaya podrá comenzar a exportar carne ovina, bovina y subproductos con 0% de aranceles, informó a El Observador la directora de la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Adriana Lupinacci.

La apertura de mercado se dio luego de que las autoridades sanitarias de Macao aceptaran el modelo de certificado sanitario veterinario presentado por Uruguay. La respuesta fue enviada al MGAP a través de la Embajada de Uruguay en Beijing.

Para ingresar a China, Uruguay paga un arancel promedio para la colocación de carne vacuna y menudencias del 11,8%. En términos de dólares, esa cifra supera los US$ 100 millones anuales dado el fuerte protagonismo que muestra ese cliente comercial. Actualmente, el país se encuentra realizando un estudio de prefactibilidad para la firma de un TLC con la potencia asiática.

Un mercado atractivo

Lupinacci sostuvo que desde el punto de vista de la habilitación sanitaria este “es un mercado atractivo, dado que no requería, a diferencia de otros destinos, la firma de un protocolo”.

Si bien aún no se ha detallado qué cortes podrán exportarse, la directora del MGAP destacó que este mercado es importante porque “tiene una economía en auge, una población que supera los 600 mil habitantes y un ingreso per cápita altísimo”. El volumen anual de importación de Macao es de US$ 40 millones.

Macao es parte de China pero tiene autonomía del gobierno de Beijing para conducir sus asuntos comerciales y sanitarios, explicó Lupinacci. Tal grado de independencia le permite a la región tener sus propias leyes, y una de ellas es que se permiten las atracciones turísticas como los casinos.

Por eso, que Uruguay pueda exportar a esa región “es una buena noticia”, ya que “Macao es una de las ciudades con mayor concentración de hoteles cinco estrellas y restaurantes de alta gama más importantes del mundo, que tiene la visita de decenas de millones de turistas”, añadió.

Interés de la industria

El MGAP solicitó el inicio del permiso para exportar tras lo que fue un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas, subrayó la directora.

El trabajo fue parte del plan estratégico que el MGAP se ha propuesto “de cara al futuro y dada la importancia que tienen los mercados externos para nuestros productos”, indicó.

Mencionó que las gestiones para acceder a este mercado se hicieron manifestando el interés de la industria agroexportadora y garantizando las condiciones higiénico sanitarias, lo que se vio fortalecido “por la coyuntura política y las excelentes relaciones en las que venimos trabajando con China”.

Finalmente, sostuvo que el ministerio juega un rol “indiscutido” como responsable del acceso sanitario y fitosanitario a los diferentes mercados internacionales.

Exportaciones récord

La exportación de carne bovina marcó un récord en octubre, siendo nuevamente el principal rubro exportado y el de mayor incidencia sobre la evolución de las ventas totales al exterior del país. Las exportaciones de octubre alcanzaron los US$ 259 millones, lo que refleja un incremento de 75% en la comparación interanual, según Uruguay XXI. China se ubicó como el principal mercado, y el de mayor expansión para la carne uruguaya. En octubre, el gigante asiático concentró el 71% de las ventas externas de carne bovina, unos US$ 184 millones, lo que significó una variación de 95% en comparación a igual mes de 2020.

La carne bovina es el producto con mayor incidencia positiva en el acumulado del año. Las exportaciones entre enero-octubre totalizaron US$ 1.923 millones, con un incremento acumulado de 56% en términos interanuales, lo que supone US$ 706 millones más que las ventas registradas en igual período de 2020.

De acuerdo a información del INAC, la faena vacuna en Uruguay cerró el trimestre a setiembre en 2,55 millones de cabezas y es muy probable que este año se bata el récord de actividad de 2006.