En el oficialismo consideraron "repudiable y desagradables" los dichos de Pérez sobre Cosse

"Repudiable, desagradable". Así calificó el senador comunista Juan Castillo los dichos del diputado Darío Pérez (Liga Federal) sobre Carolina Cosse, segunda candidata más votada del oficialismo en las internas. Pérez dijo el pasado viernes en el programa Entrevista 930 de Radio Montecarlo que "las elecciones no se ganan con un poste ni con una heladera".

El diputado no comparte un planteo realizado por algunos de sus compañeros, quienes cuestionaron que Daniel Martínez, que eligió a Graciela Villar para acompañarlo en la fórmula presidencial, haya dejado de lado a Cosse como candidata a la vicepresidencia. "En muchas entrevistas no contestó muchas cosas, por lo tanto políticamente no vi un desarrollo importante de parte de la compañera. Desde el punto de vista de las emociones la vi incapaz de transmitir una emoción", señaló Pérez.

Para Castillo, lo "desagradable es la descalificación entre compañeros": "Eso es repudiable y desagradable", disparó.

Consideró que si bien no se ganan elecciones "con cualquier persona con cualquier característica", tampoco se logra "sobre la base de andar pisando gente y compañeros". El senador no quiso hacer más declaraciones porque considera que "los agravios de Darío Pérez" no le merecen más "distracción". "Sería bueno un día confrontar ideas, debatir. Eso enriquece a las personas y a la fuerza política. Andar agraviando me parece desagradable", concluyó.

Las declaraciones de Pérez desataron críticas de frenteamplistas que lo cuestionaron a través de Twittrer, entre ellos, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, quien escribió que no le sorprendieron las palabras de Pérez.

En respuesta a un tuit del periodista Ricardo Piñeyrúa, la jerarca dijo que "hace años se refiere así a muchos compañeros". El periodista había tuiteado que le dio "vergüenza" escuchar a Pérez hablando sobre Cosse. "No creo que los opositores al frente la traten así. Si para ganar se lo necesita a él, prefiero perder", escribió.

Me sorprendí con Dario Pérez hablando de Carolina Cosse, me dio vergüenza. Lo escuche de casualidad en un informativo. No creo que los opositores al frente la traten así. Si para ganar se lo necesita a él, prefiero perder. — Ricardo Piñeyrúa (@profepineyrua) July 13, 2019

Te sorprendiste? Hace años que se refiere así de muchos compañeros. — Liliam Kechichian. hija y nieta de inmigrantes (@likechichian) July 13, 2019

Entre otras cosas, el "diputado rebelde" del oficialismo sostuvo en el programa radial que Cosse no le llena y que las elecciones se ganan "por las emociones", "no por gente distante, lejana". "La gente vota por quien es capaz de generar esperanza, por quien tuvo la oportunidad de gobernar y gobernar bien o por quien es capaz de generar cosas", añadió.

Además consideró que las declaraciones de Cosse sobre Villar fueron algo "escorpiano". Días atrás, la ingeniera había revelado en el programa Desayunos Informales que como no se "acordaba de la cara" de la exedila, había tenido que buscar su foto en Google cuando Martínez comunicó que sería su compañera de fórmula.