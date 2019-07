Ed Sheeran reveló que sufre de ansiedad social desde hace ocho años

Iba a hablar del lanzamiento de su último álbum "N° 6 Collaboration Proyect, pero se terminó abriendo hasta el punto de confesar, en entrevista con el medio británico The Sun, que padece de ansiedad social hace ocho años, producto de la "presiones" de su fama mundial.

"Tengo ansiedad social. No me gustan los grupos grandes de personas, lo que es irónico dado que toco en shows para miles de personas. Me siento claustrofóbico", confesó.

Deshacerse del celular, reducir su grupo de amigos a solo cuatro -los que tiene desde niño- y hasta cuestionarse por qué su esposa -Cherry Seaborn- elige estar con él son algunas de las consecuencias de la parálisis que lo mantiene "alejado de la realidad", evitando salir y sintiéndose desconectado, según dijo.

El cantante británico con 150 millones de álbumes vendidos contó que ya no deja que la gente entre a su vida solo para "pasar el rato": "Estaba dejando entrar y dejando entrar desde ese lugar". También contó que no tiene problema en hablar con la gente, pero que se siente "raro" cuando lo filman o miran fijamente.

"Me hace sentir que no soy humano. Te sientes como un animal del zoológico. No quiero quejarme, tengo un trabajo genial y la vida. Pero solo quiero evitar eso. Si querés acercarte a mi y conversar conmigo, incluso si nunca nos vimos, simplemente hazlo. Pero lo que al instante me interrumpe es que cuando pensás que estás teniendo un momento muy genuino y agradable, te piden una foto", manifestó.

Ed Sheeran se olvidó de lo que hizo en 2014 y 2015, cuando tenía unas 800 noches de gira. Con el objetivo de mantener los recuerdos decidió que lo acompañen sus cuatro mejores amigos, ya que su esposa no puede por su trabajo de oficina. "Hacemos buenas cenas o terminamos y nos vamos a relajar a mi habitación".

De todas formas, dijo que el éxito también le trajo cosas buenas. Por ejemplo, dijo que su padre ahora no trabaja y en su lugar lo acompaña a las giras. "El dinero no es el objetivo. El tiempo lo es. ahora tengo tiempo de calidad con mi padre, que no trabaja y me acompaña a las giras", apuntó y aseguró que nunca dejará de cantar. Sin embargo, sí adelantó que no se ve pasando los próximos 20 años en la carretera.

"Ya he logrado más de lo que pensaba. Ahora solo trato de divertirme", contó.

Ed Sheeran conoció a su esposa, Cherry Seaborn, a los 11 años. Fue también su novia durante la infancia. El cantante se casó en secreto a fines del año pasado, algo que también confirmó al medio británico.