El Partido Independiente oficializó la candidatura de Mónica Bottero a la vicepresidencia

El Partido Independiente (PI) oficializó su fórmula presidencial. Mónica Bottero será su candidata a vicepresidenta de cara a las elecciones nacionales de octubre. El anuncio se hizo este sábado en la sede de campaña del partido.

"Tengo el gusto, el placer y convicción hace tiempo de que la compañera Mónica Bottero es la persona mas adecuada para asumir la representación del partido en la candidatura a la vicepresidencia, por sus valores, virtudes, capacidades. Mónica es una persona muy inteligente, de larga trayectoria, con convicciones muy firmes, enérgicas. Tiene la virtud de transmitirlas con profunda calma, que es indicador de fortaleza de su convicción", expresó el canddiato a la presidencia del PI, Pablo Mieres. Además, destacó el compromiso de Bottero "por la equidad de género, que ha trabajado por décadas para que en Uruguay tengamos una representación de equidad".

Por su parte, la periodista comentó: "Si hace dos años me hubieran dicho que iba a estar acá, hubiera largado la carcajada". Bottero asegura que no tiene vergüenza en asumirse vicepresidenta "producto de la cuota", aunque aclaró que es partidaria de que hombres y mujeres deben llegar por capacidad. "Apoyo la cuota no porque me guste o resulte simpática, la cuota no se trata de inventar mujeres para la política, se trata de descubrirlas" y agregó que ha sido un problema para "políticos mediocres, no es nuestro caso".

Sobre el Partido Independiente, Bottero dijo estar orgullosa por estar en el partido "que tiene a los legisladores con mejor performance de trabajo, que se ha enfrentado a la corrupción y la ha denunciado desde el partido que esté, porque la corrupción no tiene color".

En la Junta Federal del PI que proclamó su candidatura a la vicepresidencia, Bottero contó que comenzó a "hacer política" en 1971. "Tenía 7 años el día que mi madre me enseño a doblar listas y ponerlas en un sobre en el comité de base del Frente Amplio, en el barrio Jacinto Vera". Además, explicó por qué quiso ser periodista. "Mi madre me dijo cuando tenia 9 años que dieron un golpe de Estado, que se había acabado la democracia. Ahí, decidí que quería ser periodista porque le quería contar las cosas que pasaban en el mundo a la gente", sostuvo.