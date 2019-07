Partido Independiente: la calma después de la tormenta

Todo era calma en la sede del Partido Independiente. Dos televisores encendidos mostraban la imagen de analistas políticos que emitían sus proyecciones sobre los resultados de las elecciones internas de este domingo. Pero no había tensión en el lugar; solo curiosidad por los desenlaces ajenos. La falta de un competidor para la candidatura del senador Pablo Mieres como presidente envolvía a la tarde y noche en un manto de tranquilidad.

La tormenta había pasado meses antes por la fuerza política. Lo que había nacido como una alianza con otros sectores, La Alternativa, se deshilachó a poco de haberse zurcido. En la coalición, además de los independientes, estaban los sectores de Fernando Amado, Luis Franzini Batlle y Navegantes de Esteban Valenti y Selva Andreoli.

El 19 de marzo, se había definido que la fórmula presidencial para las elecciones nacionales estaría conformada por Mieres y Andreoli. Pero el acuerdo duró apenas 10 días. En declaraciones a la prensa, Andreoli expresó que en caso de balotaje no apoyaría a la oposición, lo que se interpretó como que se inclinaría por el Frente Amplio. Obviamente, el comentario no cayó bien en el Partido Independiente. “Se afectaron las confianzas”, dijo luego Mieres, aludiendo a la designada vicepresidenta.

Los dichos habían roto un pacto establecido por todos los integrantes de La Alternativa: no hablar de posibles apoyos para esa instancia hasta después de terminada la primera vuelta de octubre.

Con los ánimos crispados, el domingo 31 de marzo se efectuó una convención del Partido Independiente. Allí, por aclamación se votó la salida de La Alternativa.

Tras esa decisión, el sector de Franzini Batlle y el de Amado tomaron el mismo camino. Y así terminó la historia de la coalición. La tormenta había quedado atrás.

Entonces, los independientes se encaminaron hacia las elecciones internas nuevamente como un partido único y con un solo candidato a la Presidencia.

Este domingo, Mieres llegó pasada la hora 18.30 a la sede partidaria y conversó con los militantes que lo esperaban.

En diálogo con El Observador, el senador expresó que la campaña en serio empezaba a partir de ese momento. Recordó que al no tener competencia interna, el partido ni siquiera realizó para esta instancia campaña publicitaria, algo que sí está previsto para la primera vuelta de octubre.

En los próximos días, el PI anunciará la incorporación formal del periodista Gerardo Sotelo a sus filas. Después, el sábado 13 de julio se reunirá la junta federal de los independientes. En esa ocasión se comenzará a definir quién conformará con Mieres la fórmula presidencial. La decisión final será adoptada por la convención de la fuerza política. Tomando en cuenta la experiencia fallida anterior los independientes optarían por una vicepresidenta.

“Creo que es mejor la idea de una fórmula paritaria, pero es una cuestión que tenemos que resolver entre todos”, indicó el senador. Allí, la figura que se perfila como compañera de Mieres es la periodista Mónica Bottero, que se incorporó al PI en febrero pasado.

Paralelo a eso, en los meses que faltan para la primera vuelta se pondrá foco en algunos temas.

“Las ejes principales tienen que ver con encarar una reforma educativa; un planteo fuerte en relación a la economía y la apertura al mundo”, dijo el senador.

La noche del domingo siguió adelante sin sobresaltos, ya que como expresó el líder de los independientes la campaña electoral comenzó ahora.