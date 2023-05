"En este gobierno no ha habido avances" en la búsqueda de desaparecidos, dijo vocero de Madres y Familiares

En la previa de una nueva Marcha del Silencio, que se desarrollará este 20 de mayo con la consigna "Dónde Están? Nunca más Terrorismo de Estado", para recordar a las personas desaparecidas durante la dictadura militar y pedir por "Verdad, Memoria y Justicia", el integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, sostuvo que "con este gobierno no ha habido ningún tipo de avances" en la búsqueda de los desaparecidos.

"Información no ha llegado y la búsqueda que está cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos es a ciegas porque es por indicios, así no vamos a avanzar prácticamente nada", aseguró Errandonea este viernes a Telemundo.

"Hemos solicitado al presidente que le exigiera a las Fuerzas Armadas la información, nunca lo hizo o por lo menos no nos consta", afirmó y agregó que saben que la información "está y que las Fuerzas Armadas la tienen oculta". "En la medida que no se le exija que la entreguen vamos a seguir así", señaló.

Por otro lado, Errandonea se refirió al proyecto de ley enviado por los ministerios de Defensa y de Educación y Cultura para que los documentos del pasado reciente que se encuentran en el Archivo General de la Nación puedan ser de libre acceso. "El proyecto ayuda a la sociedad, pero no avanza en la búsqueda porque van a estar abiertos los archivos que ya conocemos y eso ya está en manos en manos de la Universidad y en la Secretaría de Derechos Humanos", aseguró.

"Me parece buena iniciativa, pero no se justifica que las Fuerzas Armadas mantengan información oculta y no se publique nada. Le pediría al ministro de Defensa (Javier García) que tenga coherencia y haga público todo, es lo que necesitamos como sociedad", finalizó.