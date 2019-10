En una coalición, a Manini le interesa Salud Pública, Desarrollo Social y Vivienda

Guido Manini Ríos, senador electo de Cabildo Abierto, expresó que "los ministerios del área social" son los que más interesan a su partido. “No descartamos ningún lugar, tenemos interés en participar en los ministerios del área social, como puede ser el Mides, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud Pública; lugares que tienen más proximidad con el tema social es donde tal vez tengamos más interés en participar”, dijo este miércoles en el programa La Tarde en Casa de Canal 10.

De todos modos, el excomandante reiteró que hasta no haber hablado con el candidato Luis Lacalle Pou no podrá referirse al acuerdo programático entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional, y tampoco a la posibilidad de negociar cargos en un eventual gobierno del presidenciable nacionalista. Manini Ríos también repitió en el programa televisivo que no está interesado en ser ministro, a pesar de las especulaciones que se hicieron antes y después del 27 de octubre.

Está previsto que Lacalle Pou y el general retirado se reúnan este jueves a la tarde, en la sede de Cabildo Abierto. El líder nacionalista ya se reunió con Ernesto Talvi (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente) para sellar su respaldo en el balotaje, que se celebrará el 24 de noviembre. Está previsto que también se reúna con el fundador del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

Según supo El Observador, en la antesala a este encuentro se reunieron los asesores de Manini Ríos para sintetizar qué propuestas del partido trasladarán a Lacalle Pou. En principio, Manini Ríos le pidió a al líder nacionalista que se comprometiera a hacer tres cosas si gana en segunda vuelta: dar "oxígeno" al sector productivo, establecer medidas para combatir la corrupción y enfrentar la "ola de inseguridad".

Estos requisitos que el general retirado anunció este domingo serán, según Marcos Methol (uno de los fundadores de Cabildo Abierto), el punto de partida para negociar cargos en un posible gobierno blanco, independientemente de lo que anunció el general retirado este miércoles en el programa de Canal 10.

Por tanto, Methol reconoció que para Cabildo Abierto será prioritario acceder al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por ejemplo, en vez de a una cartera sin vinculación a las áreas que planteó al conocerse los resultados de las elecciones. Además admitió que hay cargos en organismos vinculados a la seguridad –como el Instituto Nacional de Rehabilitación– a los que potencialmente podrían apuntar.

Sin embargo, Manini Ríos dijo que hasta que se sepan los resultados del balotaje no quiere hablar de cargos. En estos 25 días prefiere enfocarse en recorrer el país para agradecer a la militancia de su partido. En la gira, a su vez, hará campaña por el candidato nacionalista porque entiende que solo si él gana podrán concretarse los "cambios impostergables" que considera que el país necesita.