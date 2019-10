Sin Manini en el gabinete, Cabildo Abierto apuntará a la seguridad y a la producción

Guido Manini Ríos no pretende ser ministro en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou. El líder de Cabildo Abierto lo reiteró a lo largo de la campaña y lo volvió a decir este martes, en la primera entrevista que dio después de que se celebraran las elecciones presidenciales y parlamentarias. "Yo le diría en primera instancia que no tengo pensado ocupar un ministerio, pero no he conversado todavía con Lacalle, no he conversado con nadie. (...) No está en mis planes ser ministro del próximo gobierno", afirmó en el programa radial En Perspectiva cuando le preguntaron al respecto.

El general retirado también ha dicho que hasta que se sepan los resultados del balotaje no quiere hablar de cargos. En estos 25 días Manini Ríos prefiere enfocarse en recorrer el país para agradecer a la militancia de su partido. En la gira, a su vez, hará campaña por el candidato nacionalista porque entiende que solo si él gana podrán concretarse los "cambios impostergables" que considera que el país necesita.

No obstante, los integrantes de Cabildo Abierto tienen presente que si Lacalle Pou gana, dado que su partido se consagró como la tercera fuerza opositora en los comicios, tendrán la posibilidad de acceder al gabinete y ocupar cargos directivos en el "gobierno multicolor" que promete el líder blanco.

Marcos Methol, uno de los fundadores de Cabildo Abierto, contó a El Observador que está previsto que los asesores de Manini Ríos se reúnan en los próximos días para "sintetizar algunas ideas" que eventualmente podrán poner en la mesa "siempre teniendo en cuenta qué aportes busca Lacalle Pou".

Methol aseguró que las tres condiciones "esenciales" que Manini Ríos le planteó al candidato blanco para darle su apoyo –darle "oxígeno" al sector productivo, establecer medidas para combatir la corrupción y hacerle frente a la "ola de inseguridad"– serán "los ejes" de Cabildo Abierto al sentarse a negociar cargos. En este sentido, reconoció que para Cabildo Abierto será prioritario acceder al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por ejemplo, en vez de a una cartera sin vinculación a las áreas que planteó al conocerse los resultados de las elecciones.

"Lo único que puede decir es que tendrá que ver con esos tres ejes: corrupción, seguridad y el sector productivo. Estamos en una etapa muy inicial todavía y además no depende de nosotros. Habrá que ver lo que se acuerde desde el punto de vista programático", apuntó Methol.

Antes de las elecciones, Lacalle Pou descartó que vaya a ofrecerle Defensa e Interior a Manini Ríos. Según el líder blanco, el Ministerio de Defensa tiene que ser conducido "por un civil y no por un militar", y el Ministerio del Interior depende "esencialmente" de la "confianza política". Sin embargo, Methol admitió que hay cargos en organismos vinculados a la seguridad –como el Instituto Nacional de Rehabilitación– a los que potencialmente podrían apuntar.

En principio, los dirigentes solo piensan proponer para cargos a gente que integre el partido: convencionales, candidatos al Parlamento y asesores, indicó Methol.

En el entorno de Manini Ríos no tienen dudas de que el general retirado no quiere ser ministro. El diputado electo Eduardo Lust expresó que el excomandante "perdería libertad y poder de decisión" si Lacalle Pou ganara las elecciones y él integrara su gabinete. "En el Parlamento tendrá una tarea sumamente significativa: podrá conducir al partido mucho mejor que desde un ministerio, hará ver nuestras ideas e impulsará muchos proyectos de ley", agregó Methol.