Lacalle Pou descartó ofrecer Ministerio de Defensa a Manini Ríos en caso de llegar al gobierno

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou descartó este miércoles que en caso de llegar al gobierno le vaya a ofrecer la titularidad del Ministerio de Defensa al presidenciable por Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

“Mi concepto es que el Ministerio de Defensa tiene que llevarse por un civil y no por un militar”, dijo tras su disertación durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Lacalle Pou también se refirió durante su discurso ante empresarios y políticos al latiguillo “hechos, no palabras” que comenzó a utilizar en las últimas semanas el candidato oficialista Daniel Martínez y la dirigencia y militancia frenteamplista.

Para el candidato blanco, el compromiso “es con la verdad y la palabra”. “Ahora se molestan cuando les recuerdo que faltaron a la verdad. Una mentira no cambia con la cercanía en las urnas. Entiendo que no quieren recordar que le prometieron al país que no iban a poner más impuestos y que no iban a subir las tarifas cuando nosotros dijimos con Azucena (Arbeleche) que estaban mintiendo en campaña electoral y lamentablemente los hechos confirmaron que estaban faltando a la palabra. Lo mismo cuando un presidente de la República en ese entonces candidato dijo que iba a bajar las rapiñas y hurtos 30% y los hechos confirmaron que faltaron a la palabra”, sostuvo haciendo referencia a la reacción del oficialismo por un spot publicitario que el candidato blanco lanzó días atrás.

Camilo Dos Santos

En su disertación, Lacalle Pou mencionó que “uno de los deberes como gobierno es defender la propiedad privada” y, en esa línea, se volvió a mostrar contrario a las ocupaciones. Esa declaración provocó el aplauso de los comensales, unas 550 personas que almorzaron en el hotel Radisson.

A su vez, el candidato blanco reiteró que un eventual gobierno nacionalista no subirá impuestos y dijo que “además de no ser conveniente es innecesario”. “Estábamos solos pero además de la opinión nuestra basada en estudios hoy surgen voces que nos afirman esa compañía que tenemos”, sostuvo y mencionó a varios economistas.

En tanto, sostuvo que las situaciones de Argentina y Brasil implican “una ventana de oportunidad” para Uruguay y criticó al Frente Amplio por “perder la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, lo que calificó de “imperdonable”.