Manini: "Atacándome no van a apagar el fuego de Cabildo Abierto"

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo este jueves ser víctima de una "persecución" que empezó cuando ingresó en la "arena política", que generó "nerviosismo entre círculos acostumbrados a manejar los hilos del poder".

"Pero no crean ni por un instante que atacándome van a apagar el fuego de Cabildo Abierto", afirmó el excomandante en jefe en un video publicado en su cuenta de Twitter, horas después de que se conociera que deberá declarar ante el fiscal Rodrigo Morosoli el próximo 1 de noviembre.

La jueza penal de 36° Turno, Marcela Vargas, fijó para ese día la audiencia de formalización en la que el fiscal intentará imputar al candidato por un delito de omisión de denuncia de hechos con apariencia delictiva, dijeron fuentes del Poder Judicial a El Observador.

A la opinión pública mis consideraciones ante una nueva citación a audiencia judicial.: https://t.co/TfurIwMA2T vía @YouTube — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) October 24, 2019

El pasado 3 de octubre Manini fue citado a declarar pero su defensa –a cargo de Marcos Pacheco, Eduardo Lust y Juan Carlos Fernández Lecchini– presentó dos recursos de inconstitucionalidad, por lo que la instancia judicial quedó sin efecto y el caso pasó a la Suprema Corte Judicial (SCJ). Ese organismo se expidió dos semanas después y rechazó ambos recursos tras una votación unánime de sus ministros.

Para Manini, la SCJ actuó en su caso con "suma celeridad". Además, apuntó contra el Poder Ejecutivo, a quien acusó de, "en algún momento", haber decidido enfrentarlo. "En una causa en la que se discuten hechos ocurridos hace casi medio siglo y donde es claro que personalmente no he participado", dijo en relación a la investigación que la Fiscalía inició luego de que El Observador informara que José Nino Gavazzo confesó ante el Tribunal de Honor militar haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

Camilo Dos Santos

Cuando se dio la declaración –en abril de 2018–, Manini era comandante en jefe del Ejército y la persona a la que se le debía informar todo lo relacionado con el tribunal.

"Aceptaré el fallo judicial sea cual sea", señaló Manini, aunque dijo que lo hará pese a los "ataques e iniciativas que surgen permanentemente desde el entorno del poder". "Es claro que se ha buscado mezclar mintiendo una y mil veces lamentables hechos del pasado con Cabildo Abierto buscando debilitar esta nueva fuerza que hoy constituye la esperanza de miles de uruguayos", aseguró el militar retirado. Según los últimos sondeos de las principales consultoras de opinión pública, Cabildo Abierto registra una intención de voto de entre 9% y 12%, lo que le permitiría el domingo 27 de octubre acceder a por lo menos dos bancas en el Senado.

"Hagan lo que hagan no lograrán moverme de mi posición. Porque mis detractores podrán controlar algún medio, podrán influenciar la Fiscalía, manejar el portal de internet de la Presidencia, pero no me apartarán del camino que me he trazado", argumentó Manini.

Finalmente, afirmó que este domingo "el pueblo uruguayo dará prueba una vez más que es capaz de separar la paja del trigo, lo verdadero de lo falso". "Con su voto dirá que está harto de los mercaderes del odio, de los que lucran con la fractura entre orientales en base a un relato falso tantas veces repetido y que no quieren que le sigan mintiendo como lo han hecho hasta ahora", concluyó.