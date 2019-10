¿Quiénes son los diputados de Cabildo Abierto que entrarán al Parlamento?

Los más de 260 mil votos que obtuvo Cabildo Abierto en las elecciones del domingo le permitirán al partido que lidera el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, contar con 4 senadores y 11 diputados. Aunque la Corte sigue escrutando votos observados, en los cuales puede haber un sesgo en favor del general retirado, en algunos departamentos ya está definido quiénes serán los representantes del novel partido que se registró en enero y que en abril proclamó a Manini como candidato.

En Montevideo, por ejemplo, hay tres bancas en la Cámara de Diputados que están confirmadas pero la cuarta está en disputa. Por Canelones tendrá dos representantes, por Maldonado uno, por Tacuarembó otro y por Rivera otro más. Sin embargo, resta saber con el escrutinio final de los votos observados y el ingreso a la cámara por coeficiente decreciente en algunos departamentos quienes serán los legisladores.

Este martes la Corte Electoral comenzará con el escrutinio departamental que confirmará la representación parlamentaria que tendrán los cabildantes, afirmó a El Observador el jefe de campaña de Manini, Rivera Elgue.

Diego Vila

La corta pero meteórica trayectoria política del partido hace que entre sus filas haya muchas caras nuevas y sin experiencia política. Pero pronto pasarán a ser parte del ajetreo parlamentario.

Montevideo

Eduardo Lust

Es abogado y profesor grado 4 del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Lust, junto a los también abogados Gustavo Salle y Enrique Viana, fue de los más críticos con el contrato que firmó el gobierno con la finlandesa UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa. De hecho, en marzo de este año el abogado presentó un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo contra la declaración de "interés nacional y urgente ejecución" las obras del Ferrocarril Central, una pieza clave para la instalación de UPM.

Según Lust, lo que pretendía el gobierno con esa declaración era saltearse las habilitaciones departamentales que necesariamente se iban a requerir por parte de las intendencias para un proyecto como el del Ferrocarril Central. Lust pidió la nulidad de esa declaración al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al entender que el Poder Ejecutivo estaba "actuando fuera de sus competencias", según declaró en ese momento al programa En Perspectiva. El tema UPM fue uno de los primeros temas abordados por Manini cuando oficializó su candidatura a la Presidencia por Cabildo Abierto.

Elsa Capillera

Capillera, exconcejal, tiene un pasado como dirigente en el Partido Nacional, según la descripción de su perfil en Linkedin. En un vídeo institucional difundido en el perfil de Youtube de Cabildo Abierto, Capillera se describió como madre, catequista y empleada doméstica. También aseguró que siempre estuvo abocada a las tareas sociales, como presidenta de comisiones de vecinos y concejal del Municipio D. La candidata a diputada aseguró que se acercó a Manini porque vio en él "las mismas cosas" en las que creía. "Que solo basta querer. Y querer es poder", aseguró.

En Cabildo Abierto encontró el lugar desde el cual representar a "aquellos que no tienen voz", dijo. Capillera encabeza un local de Cabildo Abierto en el Cerrito de la Victoria. "Estoy convencida que desde nuestros cabildos debemos seguir generando conciencia para lograr, entre todos, el país que queremos", concluyó en el mensaje difundido por la agrupación.

Silvana Pérez

Fue concejal vecinal en el período 2016-2018 por el Municipio E. Se define en su perfil de Facebook como "referente de Carrasco y Punta Gorda". En la presentación de este lunes, Pérez aseguró que una de las razones por las que se acercó a Cabildo Abierto tiene que ver con la "esperanza de cambiar el país".

"Necesitamos cambiar muchas cosas, entre ellas, la pérdida de valores en la sociedad", entre los que se refirió a la "falta de respeto". De esta manera, aseguró que le interesa trabajar "con las nuevas generaciones", para que "tengan una orientación para que su futuro sea próspero y exitoso". Respecto a los temas particulares que le gustaría impulsar en caso de llegar al Parlamento, la dirigente aseguró que trabajará en pos de los discapacitados, a quienes calificó como "aquellos verdaderamente vulnerables".

Canelones

Álvaro Perrone

Encabezó la lista 510 de Cabildo Abierto en Canelones. En 2006 se unió al sector Vamos Uruguay del colorado Pedro Bordaberry. Militó allí por 10 años y llegó a ser diputado suplente en el período 2010-2015. También fue convencional nacional del Partido Colorado. En 2016, sin embargo, abandonó a los colorados para pasar al Partido de la Gente. En agosto de este año lanzó una agrupación de Cabildo Abierto en Canelones, más precisamente en Las Piedras. "La gente está viendo en Manini un referente nuevo y los votantes de Pedro Bordaberry están viendo que este es el camino", dijo el 22 de octubre en una entrevista con Canelones Ciudad Potal. Además, aseguró que "la gente" ve en el general retirado a un candidato "serio, humilde y honesto".

Carlos Testa

Encabezó la lista 1830 en Canelones. En una entrevista con el portal Hoy Canelones Testa explicó que se jubiló recientemente como pescador, después de 30 años de oficio. Allí también señaló que no tenía pensado hacer política con Cabildo Abierto pero que recibió una propuesta desde las "autoridades del partido". "Al tener más disponibilidad de tiempo, sentí la necesidad de hacer algo más por lo que ocurre en nuestro país y decidí aportar un granito de arena", agregó. También dijo que cree que es necesario cambiar "el rumbo" del país, que necesita "un ingreso de miles de millones de dólares al año para poder cubrir sus cuentas y obligaciones". A Manini, Testa lo describió en su cuenta de Facebook como un "soldado, gaucho, obrero y capitán". "No es necesario ser militar para llamarlo mi general. Eso lo ganó con la admiración y el respeto de la gente. Nunca precisó contar las ganadas ni sus méritos, de eso nos fuimos dando cuenta al conocerlo. Jamás una mirada desde la altura, una palabra de soberbia, un acto interesado", escribió.

Maldonado

Sebastián Cal

Encabezó la lista 102 en Maldonado. No había incursionado en política hasta que adhirió a Cabildo Abierto. En una entrevista con la radio RBC de Maldonado contó que nunca había "entrado ni a un local político", aunque eso no quiere decir que no le interesara la actividad. "Encontré en Cabildo Abierto un lugar donde puedo expresarme libremente, compartimos grandes ideales y donde veo que el núcleo general del partido está conformado por personas que tampoco nunca habían participado en actividades políticas", señaló Cal. El joven dirigente dijo también que lo motiva a él y a los dirigentes de Cabildo Abierto el "deber moral" de poner su "granito de arena" para que Uruguay "vuelva a ser el gran país que fue en un momento".

Tacuarembó

Solís Echeverría

Encabezó la lista 551820 en Tacuarembó. Es productor rural y fue presidente de la Asociación Rural de Tacuarembó. Al igual que Cal, nunca había participado en política hasta que Manini y su equipo le hicieron un ofrecimiento. "Nunca habíamos participado en política pero viendo la cantidad de cosas que hay para hacer y cambiar (...) nos unimos al equipo", dijo Echeverría en una entrevista con el portal Infopráctica de Tacuarembó. Allí también aseguró que el "común denominador" en ese departamento es "la seguridad" y que Manini es la "mejor propuesta para intentar corregir el tema de seguridad".

Rivera

Nazmi Camargo

Es dueña de un local de ropa en Rivera y encabezó la lista 11820 de ese departamento. Es la primera vez que participa en política. En diálogo con Telediario Rivera Camargo aseguró que los riverenses le piden que cuando llegue al Parlamento no se olvide del departamento ni se deje "contaminar", algo que "hacen muchos". Una de sus propuestas es instalar una "oficina permanente" en Rivera Chico donde recoger todos los planteos de los ciudadanos. "Tener ese nexo con Montevideo es muy importante y me parece que el diputado es el que lo va a hacer. Tenemos que estar en Rivera", dijo entonces. Además, se comprometió a estar al menos una vez por mes en su departamento de origen.

En duda

En Cerro Largo sigue abierta la posibilidad de que Wilman Caballero llegue a la banca, así como Rodrigo Ramón Albernaz en Salto. En Montevideo, en tanto, está en duda que Martín Sodano logre la banca.