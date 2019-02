En vivo: Muñoz explica en el Parlamento gestión de Centros MEC y compra del Gurvich

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, explica este viernes en el Parlamento los criterios de uso de fondos de la cartera, en particular de los Centros MEC y la Dirección de Cultura. Además, y da cuenta de la compra del Museo Gurvich.

El Observador informó a fines de enero que excoordinadoras de los Centros MEC acusan que esta herramienta, creada para llevar la cultura a todo el país, se politizó. Dos de ellas denunciaron que les pidieron que militaran por el partido de gobierno.

Con respecto al Museo Gurvich, en diciembre el Estado decidió comprarlo por US$ 2,8 millones, incluido el edificio, lo que desató el debate sobre la importancia de la adquisición. Martín Gurvich proponía vender toda la colección de su padre, el pintor José Gurvich, y el edificio que alberga su museo, por unos US$ 5,5 millones. Finalmente el Estado uruguayo adquirirá las 226 piezas (entre pinturas, esculturas y objetos decorativos) y el edificio ubicado en la Peatonal Sarandí, por US$ 2,8 millones.

La interpelación estará a cargo de la diputada nacionalista Graciela Bianchi, quien en octubre de 2016 interpeló a la ministra en una maratónica sesión que empezó a las 10 de la mañana de un miércoles y terminó a las cuatro de la mañana del jueves.