Encontraron muerto al cantante Aaron Carter

La policía de Los Ángeles encontró muerto en su casa en Lancaster al cantante estadounidense Aaron Carter, en circunstancias todavía no aclaradas, informaron personas del entorno familiar del cantante a CNN.

Carter, de 34 años, era hermano de Nick Carter, cantante de los Backstreet Boys, y de la fallecida intérprete pop Leslie Carter.

Comenzó su carrera musical en 1997, a los 9 años, año en el que lanzó su primer álbum homónimo. En ese disco estaba la canción "Crush on You" de The Jets, que fue su primer éxito.

Lanzó cuatro discos entre 1997 y 2002, pero luego recién volvió a lanzar un récord en 2018, de título "Love". Entre medio de esos años lanzó compilaciones de sus mejores éxitos, y también participó del programa Dancing with the stars (bailando con las estrellas) en 2009.

En 2017 anunció que era bisexual. Ese año fue arrestado en Georgia por posesión de drogas, aunque afirmó que solo consumía marihuana y para uso medicinal.

En 2019 el cantante reconoció que sufría esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, en una entrevista con el programa The Doctors.