Encuesta de Factum: el 62% tiene una visión negativa del desempeño del gobierno en seguridad

El gobierno de Luis Lacalle Pou enfrenta, en este segundo trimestre de 2022, la peor evaluación sobre el desempeño en la seguridad pública. Casi dos tercios de los uruguayos (62%) tienen una visión negativa sobre la gestión gubernamental en esta materia y, por primera vez desde que comenzó el mandato, el saldo es ampliamente desfavorable.

Según la última encuesta de la consultora Factum, el 6% de los encuestados tiene una opinión "muy buena" sobre el desempeño en seguridad pública y el 29% “buena”, totalizando 35% de opiniones positivas. El 39% tiene una percepción “mala” y el 23% “muy mala” (62 % de visión negativa). El restante 3% tiene una opinión neutra al respecto.

Cuando se mira la evolución, se aprecia una “estabilidad importante desde el tercer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2022". El segundo trimestre de este año muestra un quiebre en la serie: se alcanza el pico máximo de evaluaciones negativas (62%) aumentando 17 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Y, en sentido contrario, cae 15 puntos la evaluación positiva.

Junio comenzó con una sesión extraordinaria en el Parlamento en la que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, explicó la coyuntura de seguridad. En mayo los homicidios habían superado el promedio de uno al día (el doble que en el mayo anterior), incluyendo una seguidilla de asesinatos en el barrio Peñarol.

Como ocurre en las distintas mediciones sobre el desempeño gubernamental, los resultados de la encuesta que el sociólogo Eduardo Bottinelli presentó en VTV indican que el voto es decisivo en la formación de la opinión pública. La gestión en seguridad es percibida como negativa para el 86% de quienes en 2019 votaron al Frente Amplio. En cambio, más de la mitad (52%) de los votantes de la coalición de gobierno tiene una visión positiva.

Cuando se mira la película, sin embargo, se aprecia que el crecimiento de las visiones negativas se dieron sobre todo a la interna del oficialismo (la oposición ya tenía guarismo altos de rechazo a la gestión en seguridad). En el período que va desde el tercer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2022, las opiniones positivas de los votantes de los partidos de la coalición tuvieron un promedio de 80%, mientras que entre los votantes del Frente Amplio tuvieron un promedio de 16% las evaluaciones positivas en el mismo período.

En la actualidad las evaluaciones positivas de los votantes de la coalición se ubican 28% puntos por debajo del promedio y 21% por debajo de la última medición. Mientras que entre votantes del Frente Amplio las evaluaciones positivas se ubican apenas 2% por debajo del promedio del período considerado 2020-2022, aunque con una caída de 6% respecto a la medición anterior, explicó Bottinelli.

En la misma dirección se aprecia que las evaluaciones negativas tienen un fuerte incremento en los votantes de los partidos de la coalición y un incremento más tenue en los votantes del Frente Amplio.

Ficha técnica

Encuesta online y por telefonía celular, realizada entre el 3 y el 13 de junio, a 800 casos de hombres y mujeres representativos de la población adulta residente en el país. La encuesta telefónica tiene un margen máximo de error estadístico de +/-4.9% en el nivel de confianza de dos sigmas. La encuesta on line al no ser probabilística no puede estimarse un margen de error estadístico.