En vivo: Heber comparece ante el Parlamento a pedido del FA

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparece este martes ante la Cámara de Senadores en régimen de comisión general a pedido del Frente Amplio.

La situación de inseguridad volvió a estar en el foco de la agenda en las últimas semanas a raíz de una escalada de violencia en algunos barrios particularmente de Montevideo.

Ante esta situación, el presidente Luis Lacalle Pou, convocó a Heber a una reunión en Torre Ejecutiva donde el ministro presentó un plan de seguridad para combatir el aumento de los homicidios que, según las autoridades, está vinculado al narcotráfico.

Desde el Frente Amplio convocaron al ministro para conocer detalles de ese plan que hasta ahora no fue difundido.

El ministro se reunió este lunes con los legisladores oficialistas para preparar la instancia de este martes. En ese encuentro, el ministro dijo que los datos con los que cuenta la cartera y que exhibirá en el Senado avalan una "mejora sostenida" en los índices de seguridad en este gobierno con respecto al Frente Amplio.

El jerarca pidió a los senadores de la coalición a "enfrentar el relato falso" que se pretende imponer desde la oposición, que este martes lo convoca a la Cámara Alta en régimen de comisión general, en medio de un sostenido recrudecimiento del número de homicidios.

"Al 31 de octubre de 2021 se contabilizaron 249 homicidios en el año, y 143 muertes dudosas", dijo el senador frenteamplista Enrique Rubio, quien cree que "hay algo que no está funcionando" en materia de seguridad. El legislador detalló que en los periodos frenteamplistas el promedio de muertes anuales fue de 80, y en esta administración ese número aumentó "a más de 151 en dos años".

A Rubio las declaraciones del ministro Heber no lo "convencen para nada", y demuestran una "marcha errática" de su trayectoria al frente del Ministerio. El frenteamplista hizo referencia al caso del secuestro y tortura de un preso en el penal de Santiago Vázquez, y citó al ministro cuando dijo: "No puedo asegurar que no esté pasando en otros lugares, espero que no".