Entre la cercanía de Youtube y los haters de Tiktok: la pareja argentina que recorre bares uruguayos y recomienda lugares

Una hamburguesa entre dos tequeños fritos que hacen de pan. Una torta frita rellena de banana split y chocolate. Dos rosarinos que adoran la comida "obsena, pero asombrosa". David Farabollini y Jimena Basterra recorren Uruguay en busca de cafés, bares, restaurantes y puestos de comida. Suben videos a YouTube, TikTok e Instagram. En esta última red social ya alcanzaron los 100 mil seguidores.

La pareja que protagoniza "Somos Comiendo" llegó a Uruguay el 2 de febrero de 2022 a través del puente Gualeguaychú - Fray Bentos. En el pequeño Suzuki rojo llevaban ropa de verano, invierno, libros de Oftalmología, ollas y vasos. El resto de sus pertenencias las vendieron. A David y a Jimena –de 33 y 31 años respectivamente–solo los acompañaba su perrita Renné.

Tenían planeado viajar a España, el país que representa la esperanza para muchos latinoamericanos, pero la pareja no estaba segura. "Me llama mi hermana", cuenta David a El Observador. Hablaron sobre la inminente mudanza y ella le hizo una pregunta: "¿Qué buscás?". "Caminar tranquilo por la calle, vivir con otro ritmo", respondió. "Mi hermana es mi hermana y mi mejor amiga", asegura David. Tomó la sugerencia que ella le hizo y se vinieron a Uruguay.

Los haters y los fans

En Instagram tenían 46 mil seguidores cuando dejaron Argentina. Sabían que era una decisión arriesgada. Cambiaría su audiencia. Cuando hacían videos visitando bares en Rosario, los veía gente de Rosario; al hacerlo en Montevideo, necesitaban de nuevos seguidores. Pero esa no fue la única consecuencia negativa. La suma de su marcha con la inestable situación de su país natal inspiró a que muchos "haters" los trataran de "traidores". En el primer mes en Uruguay, perdieron tres mil seguidores.

Pero luego la suerte cambió. Un año después de su mudanza, tienen 98 mil seguidores. En YouTube contaban con apenas 700 suscriptores, ahora esa cifra se multiplica por diez. No habían encontrado una audiencia en YouTube, hasta vivir en Uruguay. Tiene sentido. Si bien se trata de un medio popular en todo el mundo, en este país puede que tenga un arraigo o una vigencia especial. Según un estudio internacional, el trabajo soñado para un uruguayo es ser youtuber. Para un argentino la aspiración es más amplia: ser influencer.

David y Jimena, los rosarinos que se mudaron a Uruguay

En YouTube suben vlogs que duran entre 10 y 20 minutos donde prueban alfajores uruguayos, torta fritas rellenas o conocen el Café Brasilero. La relación con los suscriptores es cercana. Una chica le mandó una foto de su familia: "almorzando viéndolos a ustedes", decía. En cambio, en TikTok e Instagram los videos son cortos y por el funcionamiento de estas redes con sus reels –que van a apareciendo mientras el usurario desliza hacia abajo y el algorimto le va confeccionando la oferta– el contenido llega a personas que no necesariamente conoce a la pareja. Tiene una ventaja, pueden hacerse virales y llegar a un público mucho más amplio. Tiene una desventaja, al no estar esa cercanía, "te bardean", resume David.

A veces los acusan de decir que los locales les pagan para decir que es buena la comida, pero el rosarino asegura que no es así. "Si algo no nos gusta, no se sube". Lo normal es que desde un bar se contacten con ellos y les ofrecen la cena gratis: pesca del día con vermicelli de arroz, deep dish pizza o una hamburguesa entre dos tequeños fritos que hacen de pan. Si la pareja recomendaría a sus seguidores que visitaran el local, suben el video a sus redes. Si no lo harían, se suspende el video y David y Jimena ofrecen pagar la cena.

"Prefiero perder un día de contenido que mentirle a la gente", dice él.

En general graban de viernes a domingo. De lunes a jueves le huyen a la carne: comen vegetales y tratan de cuidarse. El material que consiguen los fines de semana les permite subir videos, aunque sean cortos, todos los días. De las visualizaciones de sus videos, casi no recaudan nada. El dinero –una especie de "plus" para sus respectivos salarios– llega de trabajos con marcas.

La historia de David y Jimena

"Nos conocimos haciendo comedia musical", recuerda David. Una actividad que quizá los ayuda a ser fluidos ante la cámara. Llevan once años juntos. Él es médico oftamólogo, ella community manager. En 2017 David comenzó con la cuenta de Instagram que se llamaba "Comiendo por Rosario". Jimena lo acompañaba a los bares y le hacia acotaciones. Medio año más tarde ella apareció también en pantalla. Justamente, uno de los atractivos de sus videos es el clima familiar que generan. "La relación nuestra a la gente le gusta", opina él.

En marzo de 2020 decidieron mudarse a Uruguay. Finalmente lo hicieron en febrero de 2022. Mientras validaba su título de oftalmólogo fue asistente en la clínica donde ahora trabaja. Se había llevado los libros de estudio por si debía hacer la especialización de vuelta, pero en Uruguay pudo homologarla. El proceso terminó en octubre.

Mientras tanto, Jimena se siguió desempeñando como community manager. Pasó por una empresa logística, por un centro estético y, claro, por servicios gastronómicos.

En junio, uno de sus videos se hizo viral. "Nos mudamos a Uruguay - Primeros 4 meses en 🇺🇾", se llamó en YouTube donde consiguió 75 mil vistas. En Instagram y TikTok superó el millón de reproducciones. La red social china los amonestó con un mensaje: "tomate un descanso". Pero Jimena y David estaban respondiendo cada comentario. No era momento de descansar ni de abandonar su exitosa cercanía.