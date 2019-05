Entre la Copa y el Apertura, Peñarol afronta una semana no apta para ansiosos

¿Sería una afirmación muy arriesgada decir que Peñarol aprontó el sábado con muchas dudas en su juego ante River Plate, para lo que será esta semana la más importante en lo que va del año? Para nada. Si bien el equipo de Diego López ganó 2-0 y sigue líder en el Torneo Apertura, dejó muchos interrogantes en cuanto a su fútbol.

“En el global River jugó mejor que Peñarol”, dijo el entrenador darsenero Jorge Giordano tras la derrota. Y es cierto.

No es algo novedoso que en los últimos encuentros –frente a Plaza Colonia y Cerro–, Peñarol no encontró su mejor versión. Tampoco lo hizo contra River y Kevin Dawson –ya con el 2-0 a favor– tapó tres goles seguidos en los primeros 10 minutos del complemento: dos a Gabriel Leyes y uno a Mauro Da Luz. De esa manera, fue la figura de la cancha.

En filas aurinegras se pueden esgrimir un par de puntos que juegan a su favor: al minuto ya ganaba 1-0 con otro golazo de tiro libre del argentino Cristian Lema y, de allí en más, se movió con mayor tranquilidad en la cancha. Otro punto que cuidó fue mantener la misma actitud durante todo el partido.

¿Por qué? Porque se vienen los días más trascendentes en lo que va del año con un encuentro decisivo contra Flamengo el miércoles a las 21.30 en el Campeón del Siglo, en el que Peñarol debe ganar para no quedar –una vez más, como desde 2011– fuera de los octavos de final de la Libertadores y luego el domingo el clásico con un doble aditivo: debe ganar para seguir líder y, además, debe hacerlo porque será local por primera vez en la historia en su estadio.

Diego López lo sabe y así lo expresó: “Se lo dije a los jugadores antes de ir a la cancha: tenemos una semana importante, la más importante. Es algo que yo disfruto, me gusta, nos ilusiona a todos. Por eso ahora debemos pensar en lo que se viene con Flamengo, porque es una semana trascendente para todos”.

El DT pondrá lo mejor que tiene ante Flamengo. Sabe que dispone de una sola chance y tiene el deber de aprovecharla. Depende de sí mismo. El grupo F lo lideran Flamengo (+6 goles) y Peñarol (+2) con 9 puntos, Liga (0) tiene 7 y San José de Oruro 5, eliminado y rival de los ecuatorianos en la última fecha.

“Es una fase definitoria para los dos, nos jugamos la clasificación, no es el mismo partido que en Maracaná, pero sabemos lo que tenemos que hacer adentro de la cancha, ya los enfrentamos y sabemos lo que pueden dar. Juegan bien adentro y afuera de casa, entonces no los podemos dejar jugar, tienen mucha calidad. Tenemos que estar concentrados todo el partido, jugarlo con inteligencia porque sabemos que con Flamengo tenemos un resultado solo”.

Muchas veces la exégesis de los malos resultados que cosechó Peñarol se basó en la ansiedad que le gana la pulseada a sus futbolistas. Ese es un mal eterno en el fútbol. Así se pierde orden y se puede caer en la frustración muy rápido, de una jugada a otra.

“Este encuentro define la fase de grupos. Hay que jugar con la cabecita, no tenés que salir a ganar en 5 minutos. Eso nos pasó con Atlético Paranaense, lo tenemos que tener presente porque fue una experiencia amarga, pero una linda experiencia para no cometer esos mismos errores. Tenemos que ser inteligentes”, añadió López.

Jugar con inteligencia y ante un grande brasileño implica muchas cosas: concentración máxima, gran juego colectivo, transiciones rápidas, mejorar el volumen del fútbol que se genera, contar con buenas sociedades y no abusar de centros frontales. Claramente, la adrenalina será muy diferente a la del sábado contra River. Al rival le sirve el empate y seguramente jugará con los nervios que pueda tener Peñarol.

Fue relevante haber recuperado a Gabriel Fernández. El Toro hacía dos meses que no convertía y vivió un viernes complicado debido a que se le decretó prisión domiciliaria nocturna como medida cautelar al serle imputado el delito de “lesiones gravísimas” por un accidente automovilístico. Hizo un gol, y después de Dawson fue el mejor.

“Fue algo importante para todos que Gabriel volviera al gol. Hablamos con el Toro sobre cómo se sentía, nos dijo que se sentía como para jugar, estaba bien y por eso lo pusimos. Mejoró lo que venía haciendo, tuvo bien la pelota, atacó bien los espacios y cuando lo hace, es difícil de aguantarlo, no solo en Uruguay, en cualquier lado. Charlamos por todo lo que está pasando él y también la familia de la chica, es complicado. Después de todo eso viene el fútbol”, dijo el DT.

También volvió Walter Gargano luego de un mes sin fútbol. Se lo notó lento y muy impreciso. Igualmente, todo apunta a que ante Flamengo será titular con Guzmán Pereira, quien el sábado no fue tenido en cuenta por una contractura, pero volverá por la Copa.

Así lo vio López: “Walter (Gargano) tuvo los minutos que necesitaba y es otro punto positivo”.

Lucas Hernández será otro que retornará contra Flamengo luego de no estar ante River. El técnico dosificó el físico de algunos futbolistas pensando en la Copa.

Pero, ¿y el clásico? También está en carpeta. López va paso a paso y el calendario marca que primero vienen los brasileños en un encuentro en el que además de la clasificación, estarán en juego US$ 1.050.000 por llegar a octavos de final.

No obstante, el partido ante Nacional también se palpita en Los Aromos. Porque además, será un clásico histórico por jugarse en el Campeón del Siglo, lo que obliga aún más a Peñarol a ganarlo.

La que comienza no es una semana apta para ansiosos: ni dentro, ni fuera de la cancha. Y el técnico López lo tiene muy claro.

VOLVIÓ GARGANO Y SE APRONTA PARA JUGAR ANTE FLAMENGO

Uno de los puntos más relevantes que tuvo a favor el técnico de Peñarol, Diego López, fue el regreso de Walter Gargano el pasado sábado ante River Plate luego de casi un mes sin jugar por una sinovitis en una de sus rodillas.

El último encuentro del volante había sido el pasado 9 de abril en el Estadio Campeón del Siglo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en el triunfo por 1-0 por la Copa Libertadores de América.

De allí en adelante, Gargano se perdió los juegos ante Plaza Colonia, Cerro y San José de Oruro –este último, por la Copa–.

Luego del parate del fin de semana pasado decretado por los árbitros debido a la irrupción de seguidores de Nacional con pancartas agraviantes en contra de la AUF y de los propios árbitros, el futbolista tuvo siete días más para ponerse al día.

Si bien fue positivo para López, Gargano –quien ingresó en el transcurso del segundo tiempo– mostró mucha falta de fútbol, errando demasiado en los pases. El miércoles ante Flamengo, seguro será titular.

HABRÁ 32.000 ENTRADAS PARA PEÑAROL EN EL CLÁSICO

Quedó definido que para el clásico del próximo domingo a la hora 15 entre Peñarol y Nacional que por primera vez se disputará en el Estadio Campeón del Siglo –desde su inauguración en marzo de 2016–, los hinchas y socios aurinegros tendrán 32 mil entradas.

Como informó Referí, los asociados aurinegros ingresarán gratis a las tribunas Cataldi y Damiani.

Esa fue una decisión del consejo directivo que determinó darle importantes beneficios a quienes colaboran mes a mes con la institución.

No obstante, obviamente que esto conllevará a una pérdida de lo que pueda ganar el club en lo que respecta a la venta de entradas.

A eso hay que agregarle que el dispositivo de seguridad será más importante de lo tradicional, por lo que a su vez se agregarán costos de relevancia.

Los hinchas de Nacional tendrán toda la Tribuna Gastón Guelfi –que contará con dos pulmones, uno contra la Tribuna Damiani y otro de cara a la Tribuna Henderson– y se pondrán a la venta para ellos 2 mil boletos, como finalmente se acordó el pasado viernes en la reunión que se desarrolló en el Campeón del Siglo entre todas las partes: Ministerio del Interior, comisión de seguridad de Peñarol, de Nacional y de la AUF, personal de recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol nucleado en AFRAUF, personal de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol y delegados de los equipos grandes: Gastón Tealdi por Peñarol y Enrique Campos y Adolfo Orellanos de los albos.

Se ponen a la venta

Este lunes Peñarol determinará si en la misma jornada o el martes, se pondrán a la venta las entradas para el clásico. Los precios aún no están establecidos, pero serán similares a los de la Supercopa de febrero, informaron desde el club a Referí: aquella noche la América (símil de la Henderson) costaba $ 1.100, la Olímpica (Damiani) $ 720 y la Ámsterdam (Cataldi) $ 550. Los socios pagaron $ 440, $ 290 y $ 220.

ANTE FLAMENGO JUEGA GUZMÁN PEREIRA

El volante aurinegro Guzmán Pereira no jugó el sábado ante River Plate debido a que ni siquiera concentró con sus compañeros por una contractura en el posterior de una de sus piernas. Sin embargo, según confirmó el jefe de la sanidad mirasol, Edgardo Rienzi, a Referí, eso no le impedirá estar en el partido contra Flamengo que se disputará el miércoles a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores en el que Peñarol se juega su pasaje a octavos de final y US$ 1.050.000 de premio.

ESPERAN POR CANOBBIO

Agustín Canobbio se tomó el posterior izquierdo cuando se jugaba el minuto 90 del encuentro ante River Plate el pasado sábado y dejó la duda abierta acerca de si podrá estar contra Flamengo el miércoles por la Copa Libertadores de América. No obstante esto, en la conferencia de prensa, el técnico Diego López dijo que lo suyo “fue un calambre”. La sanidad volverá a verlo en la jornada del lunes.