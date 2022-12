Entrevista a Sanguinetti: su afición por el arte y por qué es importante "ser culto" para ser presidente

El dos veces presidente Julio María Sanguinetti repasó su vínculo con el arte, habló de su agnosticismo, de la restauración democrática y sobre la democracia como sistema político.

En otra entrevista para Posdata, ciclo que conduce el periodista Oscar González Oro, Sanguinetti afirmó que "la democracia es un sistema institucional que le asegura a usted las libertades fundamentales, la libertades cívicas fundamentales que terminan siendo en lo principal para que usted por un método pacífico pueda cambiar el gobierno si no le gusta. Eso es la democracia. No le asegura un buen gobierno la democracia. Porque el buen gobierno depende de usted, no de la democracia".

El entrevistado también habló sobre su afición al arte. "Desde niño porque tenía dificultades con la aritmética en la escuela y entonces mamá me mandaba a la casa de una hermana de ella que era maestra y que era muy buena en aritmética y me explicaba. Y el premio era llevarme al museo Blanes donde están los grandes cuadros. Y ahí fue naciendo una afición artística", aseguró.

¿Se puede ser presidente sí no se es un hombre culto? Yo quiero presidentes cultos.

Eso depende de los países y de las sociedades. En Francia no hay posibilidad de presidentes incultos. O son cultos o no son presidentes. Presidente que no escribió un libro, lo van a mirar regular. Ahora Estados Unidos es al revés. Estados Unidos no quiere presidentes intelectuales. En Estados Unidos quieren presidentes buenos ciudadanos, buenos pagadores de impuestos y fieles republicanos. Lo más parecido a él como votante que pueda encontrar. Las dos tradiciones son válidas. En un país como el nuestro yo también quiero un presidente culto. ¿Por qué? Porque este es un país pequeño entre dos gigantes. Este es un país que ha tenido que pelear siempre por su sobrevivencia y sin conciencia histórica es muy difícil hacerlo. Y bueno yo creo que hemos tenido presidentes cultos.