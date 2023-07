"Es muy difícil ser una diva": Mirtha Legrand y Susana Giménez hablaron sobre su relación en los Martín Fierro

La noche de los Martín Fierro tuvo celebraciones, emociones, sorpresas y encuentros, como el de dos de las figuras femeninas más influyentes de la televisión: Mirtha Legrand y Susana Giménez.

De hecho, Mirtha Legrand le entregó el premio a la trayectoria a Susana Giménez. La conductora de los almuerzos televisivos subió la escenario ante la sorpresa de Giménez. "Aquí estoy para una entrega de un premio que me hace muy feliz y que me emociona muchísimo, es una persona que todo el mundo ama, la gente la adora, la conozco desde que era muy jovencita y es una persona adorable", dijo

"El éxito no es gratuito, cuando se tiene éxito por algo es. Tener la categoría que tiene esta persona a la que vamos a premiar ahora por su labor es muy dificil. Es muy difícil ser una diva, ser una star. Y ella lo es. La diva, y a quien premio con todo mi amor, es a Susana Giménez", anunció Legrand ante la emoción de Susana.

Después de ver un video en el que recopilaron diferentes momento de su carrera Susana subió al escenario. "Susana me entregó este mismo premio a mí hace algunos años", comentó Legrand antes de referirse a su salud y agradecer a sus médicos: “A mí me pusieron un marcapasos hace dos meses. Acá estoy, fantástica y tengo mucha vida por delante. Me inicié a los 14 años y tengo 96 años, pronto voy a llegar al centenario", dijo Legrand entre risas mientras Giménez la tomaba de la mano.

"Para mí es un honor que me hayas entregado el premio. Y que hayas dicho cosas tan lindas y tan cariñosas", dijo Susana y recordó: "Ella me daba bolilla a mí que recién empezaba y yo iba a la casa a jugar al buraco los martes y no podía creer que Mirtha Legrand me invitara a la casa".

"Somos parte de la historia de la televisión", dijo Susana. "Somos familia", agregó Mirtha.

Giménez además aseguró que el próximo año volverá con su clásico programa a la pantalla de Telefé, el talk show nocturno que condujo durante 35 años.

La diva de los almuerzos contó también una intimidad: “Contá que nos whatsappeamos a la madrugada”. “¡Sí! Mata con el Whatsapp. A las 2 de la mañana me manda Whatsapp y a las 3 le contesto. Somos noctámbulas”, reconoció Susana.

Mirtha Legrand por su parte ganó en la categoría de mejor labor en conducción femenina por La Noche de Mirtha. “No es vanidad, no lo tomen a mal. Les voy a decir cuántos Martín Fierro tengo: este es el número 26″, dijo Legrand desde el escenario, donde subió acompañada de su nieta Juana Viale.

Legrand aseguró que tiene “ganas de hacer televisión” porque le “hace bien trabajar”. El regreso de Mirtha Legrand a la televisión ha sido el centro de rumores y especulaciones a lo largo del último año.

Durante la premiación abordó la incógnita sobre el canal en el que volverá a la televisión: “Ahí está Nacho Viale, pregúntele a él. Creo que no voy a ninguno”, bromeó. “He sido muy feliz en Canal Trece, pero bueno, no sé si volveremos. Ya se lo diremos. Y ahora me voy a sentar", concluyó la homenajeada.