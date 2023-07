Susana Giménez anunció que se retira del teatro, adelantó su regreso a la TV y se quejó del Candy Crush

De visita en Argentina, la actriz y conductora argentina Susana Giménez estuvo en el programa de Migue Granados, Soñé que volaba, en el canal de streaming Olga. En diálogo con el humorista compartió algunos detalles de su vida en Uruguay y sus proyectos laborales, el fin de una etapa teatral y su regreso a la televisión.

Después de siete años de su última función en el teatro Lola Membrives de Calle Corrientes, en junio de 2022 la diva argentina regresó a los escenarios con una temporada de Piel de Judas en el teatro del Hotel y Casino Enjoy en Punta del Este junto a Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo, David Masajnik y los uruguayos Patricia Álvarez y Sebastián Slepovich. La producción, encabezada por el productor argentino Gustavo Yankelevich, fue un éxito de temporada.

Este jueves, Giménez anunció que este año se retira definitivamente de la actividad teatral: “Este año me retiro del teatro, hago Piel de Judas en Punta del Este y ya avisé que es la última vez. Es muy duro hacer teatro. No lo vivo del lugar nostálgico”, dijo.

Después de tener participaciones en series y películas en plataformas de straming, Susana Giménez regresa a la televisión abierta. “El año que viene voy a hacer televisión. A mí me divierte trabajar, yo me fui porque no estaba de acuerdo con un montón de cosas que pasaban, no con el país, porque amo la Argentina, pero no me gustaba el Gobierno”, dijo la diva argentina sobre las circunstancias por las que dejó su histórico programa de televisión y decidió mudarse a Uruguay.

En diálogo con Granados, Sofia Morandi y Julián Lucero, Giménez detalló su rutina después de haberse mudado a su chacra en Maldonado. “Me levanto tarde, al mediodía, me duermo a las 5 o 6, no puedo dormir antes", reveló la actriz y luego continuó: “Leo el diario, papel, tomo un té, me baño y llevo a los perros a correr. Nos vamos al lago y le doy de comer a las carpas y a los gansos”.

"¿No te cagas del embole sin nada que hacer?", le preguntó Granados. "¿Cómo sin nada que hacer? Hago un montón de cosas. Hago bordado, tejo, ahora me estoy haciendo una bufanda como de cinco metros para cubrir me cuando voy al lago. Después salgo, voy a la peluquería", detalló.

En cuanto a su rutina nocturna, la diva de los teléfonos contó que a las 8 ya prende la televisión. "Veo los noticieros, como temprano y veo la tele hasta tarde", comentó.

Consultada sobre sus pasatiempos, Giménez contó que suele jugar a las cartas cuando la visita Ricardo Darín y su esposa Florencia Bas. "Descubrí que Ricardo es bastante mal perdedor", comentó. Pero también se refirió a la popular aplicación de juegos Candy Crush y contó que ya no compra "vidas" debido a los impuestos que tenía que pagar en la Argentina para poder jugar.

“Si juego en otro lugar que no sea acá, como en Uruguay que te cobran en dólares, acá te suben el 70% y eso me dio bronca. No dejé de jugar, porque se puede jugar gratis, pero antes compraba vidas, gastaba 8 o 9 dólares", comentó Giménez.

“Me pareció una ofensa", agregó. "Pero me parece una venganza muy light", comentó el conductor". "Si todos hiciéramos lo mismo, esto no pasaría”, concluyó Susana.