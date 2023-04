Susana Giménez vuelve al cine: la diva argentina protagonizará una película 25 años después

Susana Giménez va a volver a la pantalla de cine después de 25 años. La actriz, conductora y empresaria argentina, que protagonizó icónicas películas como Fuiste mía un verano de Eduardo Calcagno o La Mary de Daniel Tinayre, será la actriz principal de la próxima película de Diego Kaplan.

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; ciertamente no lo estaba planeando”, dijo Giménez en una entrevista con la revista especializada Variety. “Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato”, agregó.

La comedia, escrita por Kaplan (Dos más dos) y Pablo Minces, sigue a una psicóloga infantil que tiene sus propias luchas con su hijo de 43 años que se resiste a salir de casa. Se espera que el largometraje –todavía sin título– empiece a rodarse en octubre en la ciudad de Buenos Aires.

“Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor”, dijo Kaplan y agregó: “Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia necesitamos más risas. Esta es la oportunidad perfecta."

Kaplan, Lucas Akoskin y Alex Zito de Nectar Films serán los productores de la película, mientras que el chileno Matias Cardone de Invercine y el estadounidense Fernando Szew de MarVista Entertainment y Jay Weisleder oficiarán como productores ejecutivos.

Akoskin también se refirió a la posibilidad de juntar a Susana Giménez y Diego Kaplan en el proyecto: “No puedo esperar a ver a Diego y Susana trabajar juntos. Es inteligente, divertida y espontánea. Es moderno, irreverente y juguetón. La combinación de los dos solo puede traer fascinación y alegría”.

Después de su exitoso regreso al teatro con Piel de Judas en el invierno de 2022 la artista argentina se prepara para otro gran regreso cuando vuelva a la pantalla grande. Actualmente, alejada del prolífero formato diario de Hola Susana!, se la puede ver en el reality Lol Argentina donde oficia de jurado de un grupo de comediantes, en su participación de la comedia de Martín Piroyansky Porno y Helado o en el ciclo de entrevistas Susana, Invitada de Honor. Todos contenidos de la plataforma Prime Video.