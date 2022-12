Susana Giménez reveló que hay detrás de su amor con Punta del Este y la decisión de vivir allí

Susana Giménez es una de las residentes veraniegas ilustres de Punta del Este, y su presencia estival en el balneario esteño es una constante.

Durante la pandemia, además, la presencia se convirtió en algo todavía más recurrente, dado que la diva argentina decidió mudarse de Buenos Aires a su chacra de La Mary.

Este miércoles, Susana participó de la inauguración de un rooftop en Punta del Este, y allí estuvo reunida junto a otros veraneantes usuales del balneario, como Marcelo Tinelli, Zaira Nara y más.

En el marco de esa inauguración, la conductora reveló que hay detrás de su gusto de tantos años por Punta del este y por qué decidió establecerse en este lugar del país, más precisamente en la zona de Rincón de Indio.

"Este lugar me hace muy feliz. Me hace feliz estar con mis perros, el jardín, la huerta”, comentó en una entrevista a La Nación. La razón concreta de su estancia en el balneario, sin embargo, la deslizó más tarde.

“Estoy casi todo el año acá, aunque viajo mucho y también paso por Buenos Aires. Los animales que amo convirtieron a esta ciudad en mi casa. Amo los animales con toda mi alma. Mis perros son como mis hijos. A Punta del Este vuelvo porque los extraño y tengo miedo de que no me reconozcan o no me den bola. Para mí son mi vida”, aseguró.

“Además me gusta leer, hacer la huerta, me gusta todo lo que sea tranquilidad”, dijo, para luego concluir recomendando el último libro que leyó: “Acabo de terminar un libro de John Katzenbach, El hombre equivocado, que me gustó mucho”.