Las sorprendentes anécdotas de Susana Giménez con una vidente, el covid y un arcángel

En una entrevista en el programa Sonríe de Canal 10 Susana Giménez contó una sorprendente anécdota con una vidente cuando apenas tenía 20 años y su carrera artística todavía no estaba en sus planes.

"Se llamaba Isabel y vivía en Belgrano. No teníamos un sope y el colectivo ya nos costaba. Fui con una amiga. A mi amiga no le pasó nada de lo que le dijo, pero a mí si. No te leía las cartas ni nada, solo te agarraba la mano", contó Susana.

En ese momento, quien sería una de las divas más queridas de Argentina se dedicaba a la vida familiar, y de su futuro como actriz, conductora y modelo no había rastros. "Me dijo: '¿Vos te dedicas al ambiente artístico?'. Ni soñando. Me acababa de casar con mi primer marido. 'Qué raro porque acá veo que te dedicas al teatro. Vos vas a ser la mujer más famosa de la Argentina'".

La vidente fue categórica con su adivinación. "Vas a estar en todos los diarios y las revistas. Veo las tapas", le dijo.

Susana Giménez se sintió estafada. "Esta nos afanó viejo, gastamos tanto para venir hasta acá. Sali y me enojé, no podía creer", recordó. Pero reconoció que finalmente la adivinadora "acertó absolutamente todo". "Cuando me empezó a pasar todo volví pero ya había muerto. Me hubiera gustado verla", lamentó.

La diva de los teléfonos también contó cómo fue su experiencia cursando el coronavirus en Uruguay, cuando se instaló en José Ignacio y debió ser internada tras enfermarse. "La pasé muy mal y tuve miedo. Porque veía que no mejoraba, y me encomendé", contó.

Susana aseguró que su fe tuvo mucho que ver con su recuperación: "Creo que me salvó un santo, que lo vi. San Miguel arcángel, que lo tengo en casa en un cuadro – recodó Susana–. Yo no sé que medicamento te ponen, pero ves mucha cosa rara. No sé si es un alucinógeno, o algo que te hace ver cosas. Y vi a ese ángel, el mismo que tengo en casa. Pensé que partía, pero acá estoy. Fue muy feo".