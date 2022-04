Especial cuidado al tratar con la policía, no tomar alcohol en público o insultar en la cancha: guía de viajero para Catar

Cómo transportar yerba, formas de saludar, la vestimenta, trámites y cómo dirigirse a las personas durante la estadía en Catar, son una serie de aspectos que tiene en cuenta una guía para el viajero uruguayo, publicada este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Entre varios puntos, detalla normas de convivencia que el extranjero deberá considerar, si no quiere ser incluso arrestado, multado, deportado o sufrir una pena de muerte, tras su visita por el Mundial de Fútbol este 2022.

Por ejemplo, hay comportamientos indebidos, principalmente en el estadio: maldecir y hacer gestos groseros se consideran actos obscenos y los infractores pueden ser encarcelados o incluso deportados. “Tenga especial cuidado al tratar con la policía y otros funcionarios”, detalla el documento.

También deben evitarse las demostraciones públicas de afecto, ya que pueden conducir al arresto.

Debido a las leyes, vivir juntos sin estar casados está prohibido, así como el sexo fuera del matrimonio. Los comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales en Catar. Pueden conducir a penas de prisión e incluso pena de muerte.

Por otro lado, tirar basura en la calle es sancionado con multa de hasta QAR 10 mil (equivalente a US$ 2.746,5).

Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel.

Además, es un delito beber alcohol o estar alcoholizado en público. Por ejemplo, beber en un lugar público puede resultar en una pena de prisión de hasta 6 meses o una multa de hasta 3 mil QAR (US$ 823,9). La edad mínima para beber alcohol es de 21 años.

Acerca de la forma de saludar, es un breve y suave apretón de manos. Con las mujeres debe evitarse cualquier contacto físico en el saludo. Solo se hará un gesto a modo de cortesía, colocando la mano en el pecho e inclinando levemente la cabeza, explica el texto.

En cuanto a la vestimenta, se recomienda que tanto los hombres como las mujeres se cubran los hombros y las rodillas. Tenga una pashmina como elemento básico en su guardarropa. No se puede usar bikinis en las playas públicas. Los bikinis son tolerados en las playas privadas de los hoteles.

Cómo decir…

Si bien la mayoría de la gente habla inglés en Catar, hay una gran cantidad de extranjeros que hablan diferentes idiomas y dialectos, se aclara. Y, por eso, la guía incluye frases destacadas, con su traducción en inglés y el idioma árabe.

La guía publica frases en idioma árabe recomendadas para ciudadanos uruguayos en casos de urgencia.

Español: "No hablo Árabe y no me siento bien, ¿puede indicarme donde hay un Hospital?" / Árabe: “ La atakalm al arabía wa lastu behala llayidah, ¿ Ayna akrab mustashfa?"

Español: "No hablo árabe, puede indicarme como llego a …." / Árabe: “ La atakalm al arabía, Hal yumken an tujbiruni kaifa asel ila ….”

Español: "Soy uruguayo y solicito llamar a mi Embajada" / Árabe: “Ana min al urugway, oridoo ana atasel bi safarati”.

Español: ¿Cómo se puede ir al Estadio de ….? / Árabe: Kaifa Azhab ila almalab.

Otras referencias, saludos y frases típicas:

Español: Buen día / Árabe: Sabahu al Jair

Español: Buenas tardes - Buenas noches / Árabe: Masaau al jair

Español: Por favor / Árabe: Min fadlak

Español: Gracias / Árabe: Shukran

Español: Me llamo… / Árabe: Ana ismí…

Español: Pasaporte / Árabe: Llawaz al safar

Otras normas

Por otra parte, cámaras fotográficas profesionales y drones están prohibidas. Tampoco está permitido tomar fotografías de edificios gubernamentales oficiales, plantas industriales y campamentos militares.



En caso de transportar yerba mate para uso personal se sugiere hacerlo con el envoltorio original de la empresa que lo procesa y vende, debiendo estar sellado de fábrica, detalla.

A tener en cuenta

La cancillería recomienda informarse sobre las condiciones climáticas, antes de viajar.

Una vez en el destino, se sugiere utilizar transporte público y preferiblemente el transporte al que se accede mediante la FAN ID para trasladarse a los partidos. No tendrán acceso a los estadios taxis ni vehículos particulares.

A tener en cuenta: Hayya es una tarjeta de identificación de tecnología inteligente que le garantizará y facilitará la mejor experiencia como aficionado en Catar. Todos los ciudadanos qataríes, residentes y visitantes que asistan a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ deberán obtener la tarjeta Hayya, que estará disponible tanto en formato digital como físico.

Sobre la salud, “es importante contratar un seguro médico de viaje con la más alta cobertura, los costos de los servicios privados de salud en Catar pueden ser muy elevados”.

Algunos medicamentos recetados y de venta libre pueden ser sustancias controladas en Catar. Si necesita llevar medicamentos controlados o recetados a Catar, asegúrese de llevar la receta de su médico, detallando la droga, la cantidad recetada y la dosis.

Requisitos para ingresar a Catar

FIFA

La cancillería señala que el viajero revise que su pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia a partir del momento que termine su visita a Catar y que esté en buen estado de conservación. Que la persona compre pasaje de ida y vuelta. Así como también que adquiera un paquete con una agencia de viajes que incluya alojamiento.

Se deberá contar con pasaje de ida y vuelta, y tener reserva de alojamiento.

En caso de desear entrar y salir de Catar, durante el Mundial de Fútbol, deberá solicitar visa de múltiples entradas. Deberá presentar las entradas a los partidos (FAN ID – HAYYA CARD).

Por otra parte, la validez de la visa será por la duración del Mundial de Futbol. Además, el ministerio recomienda consultar las medidas sanitarias por la pandemia de covid-19.

Es importante llevar consigo la información de contacto de su Embajada. “En caso de detención, solicite hablar con la Sección Consular de la Embajada”, añade la guía.

Solvencia económica

Se deberá demostrar solvencia económica (US$ 1.500 en efectivo o tarjeta de crédito internacional) para ingresar. Además, el costo de la visa es de US$ 40 aproximadamente.



Se recomienda que informe a su banco que viajará a Catar y evite que le bloqueen sus tarjetas. Es recomendable viajar con euros o dólares americanos para cambiarlos por riyales cataríes. Recuerde que si ingresa con una cifra mayor a U$S 10 mil deberá declararlo.



“Le recomendamos no depender exclusivamente de cajeros automáticos, pueden existir dificultades técnicas para el retiro de fondos. Los dólares americanos deben de ser de emisiones posteriores a 2009”.

Asistencia a estadios

La guía ofrece información acerca de los medios de transporte, normas de conducción de vehículos, transporte entre los estadios y detalles de cada uno de ellos, entre otros.

Los boletos para los partidos de la Copa Mundial el viajero los debe comprar en la página de la FIFA o a través de agencias oficiales. “Solicite la tarjeta Hayya (FAN ID) a través del siguiente enlace: https://www.qatar2022.qa/hayya/”, añade.

“Si no adquiere un paquete en una agencia de viajes, haga su reserva de hotel con anticipación en agencias que proporcionen servicios garantizados. Guarde copia electrónica de su pasaporte, boletos de avión y reservaciones de hotel para facilitar su reposición en caso de robo o extravío. Si extravía su documento de viaje o le roban realice la denuncia en la comisaría más próxima a su alojamiento y avise la Sección Consular de la Embajada de Uruguay en Catar”, indica el documento.