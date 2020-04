Especialistas advierten que fumadores tienen más riesgo de contraer covid-19

Un documento redactado por la academia y sociedades científicas advierte que las personas que fuman y los usuarios de substancias inhaladas, tendrán riesgos mayores en la pandemia por covid-19, que se suman a los numerosos ya conocidos del consumo de tabaco, y que "dejar de fumar se convierte en una medida preventiva relevante para defenderse mejor" del virus.

En base a evidencia surgida en algunos estudios primarios de China, la Cátedra de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, el Departamento de Salud Ocupacional, la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, entre otros, señalan que las personas fumadoras tienen un mayor riesgo, no sólo de contraer covid-19 sino de tener un mal pronóstico en caso de contraer la enfermedad, y por eso enfatizan la importancia de dejar de fumar y promover, en la medida de lo posible, el uso de los recursos disponibles para asistir y acompañar a los fumadores en ese objetivo, especialmente aquellos métodos que no requieren que las personas acudan a centros de salud, como por ejemplo líneas telefónicas de ayuda (quitlines), apps, videoconsultas, teleconsultas.

Los especialistas citan que dos estudios observacionales procedentes de China y que incluyeron desde 78 a 1.099 sujetos con covid 19 encontraron un mayor riesgo de evolución severa en fumadores comparado con no fumadores.

En uno de esos estudios, sobre un total de 1.099 pacientes con covid-19 en los que se evaluaron la severidad de los síntomas y una variable de resultado compuesta (ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos, necesidad de ventilación mecánica o muerte) la condición de ser un fumador actual se asoció con síntomas severos y mostró resultados estadísticamente significativos (16.9% vs 11,8%) y con peor desenlace (25,8% vs 11,8%). La condición de exfumador evidenció también diferencias, pero de menor magnitud (5.2% vs 1,3% y 7,6% vs 1,6% respectivamente).

"Si bien estos datos requieren confirmación y ajustes por otros factores de riesgo, se debe destacar que el consumo de tabaco se asocia con una mala evolución/mal pronóstico de la enfermedad por covid-19 y resultados más graves como necesidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica y muerte", agrega el trabajo publicado. También recuerda que el humo del tabaco deteriora varios componentes de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, tanto la inmunidad celular como la humoral, y en forma temprana afecta mecanismos inespecíficos como el mecanismo de limpieza mucociliar y produce además inflamación.

Además, menciona que "estas alteraciones favorecen la aparición de infecciones respiratorias bacterianas o virales y podrían explicar por qué las personas que fuman presentan no solo una mayor incidencia sino presentaciones más graves de infecciones respiratorias como influenza, neumonías y tuberculosis erigiéndose como importantes causas de enfermedad y muerte en este grupo poblacional".

Quienes vapean también presentan riesgos. Los especialistas aclaran que "el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina (conocidos como cigarrillos electrónicos, ecigs o vapeadores), los productos de tabaco calentado, la exposición “pasiva” al humo del tabaco, así como la contaminación atmosférica y de interiores por combustibles sólidos (humo de leña), exponen a los usuarios a partículas y a tóxicos, que generan alteraciones en los mecanismos de defensa respiratoria similares a las producidas por el tabaco combustible".